അന്തിമ പോളിങ് ശതമാനം വൈകുന്നു; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം
മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള പോളിങ് ഡാറ്റ, വോട്ട് ശതമാനം, പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തുടങ്ങിയ വിശദവും ആധികാരികവുമായ കണക്കുകൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ
By ANI
Published : April 13, 2026 at 11:11 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് നടന്ന കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തിമ പോളിങ് കണക്കുകൾ അടിയന്തരമായി പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കത്ത് നൽകി. വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തത് വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പോളിങ് ശതമാനവും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് വിവരങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പ്രക്രിയയിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ടർമാർക്കും ഗവേഷകർക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾക്കും പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ജനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന സാധ്യമാക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താനും വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പുറത്തുവിടേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.
മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള പോളിങ് ഡാറ്റ, വോട്ട് ശതമാനം, പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തുടങ്ങിയ വിശദവും ആധികാരികവുമായ കണക്കുകൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണമടക്കമുള്ള കണക്കുകളും പുറത്തുവിടാനുണ്ട്.
കനത്ത പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ യഥാർഥ കണക്കുകൾ അറിയാൻ മുന്നണികൾ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. പോളിങ് ശതമാനത്തിലെ നേരിയ വ്യത്യാസം പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിനാൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ലഭിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇത്തവണ വർധനയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ വിവരങ്ങളും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും പുറമെ നിരവധി പേർ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം വൈകിട്ട് പോളിങ് സമയം അവസാനിച്ച ശേഷവും നിരവധി ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ വലിയ നിര അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അന്തിമ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ പോളിങ് ശതമാനം ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത.
മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെത്തട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വോട്ട് സമാഹരണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടികളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കണക്കുകൾ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
യുഡിഎഫ് വിജയം ഉറപ്പെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് ശക്തമായ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർമാർ മാറ്റത്തിന് തയാറാണ്. ഇതോടെ എൽഡിഎഫ് ഭരണം അവസാനിക്കുകയാണെന്നും കേരളത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
I wrote to @ECISVEEP on the delay in publishing Kerala Assembly Election data. Even after 3 days, key figures remain unavailable. Urged immediate release to ensure transparency. pic.twitter.com/JHHr3vsSfo— V D Satheesan (@vdsatheesan) April 13, 2026
ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അന്തിമ പോളിങ് ശതമാനം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം. സംസ്ഥാനത്ത് 78.03 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയർന്ന പങ്കാളിത്ത പ്രവണതയ്ക്ക് കാരണമായി.
