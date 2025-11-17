ബിഎല്ഒയുടെ ആത്മഹത്യയില് അന്വേഷണം വേണം; ഇലക്ഷന് കമ്മിഷന് വിഷയം ഗൗരവമായി പഠിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
അതിനിടെ എസ്ഐആര് ജോലി സമ്മര്ദ്ദത്തില് ബിഎല്ഒ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില് സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രക്ഷോഭവുമായി എല്ഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് അനുകൂല സംഘടനകള് രംഗത്തു വന്നു.
Published : November 17, 2025 at 1:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര് പയ്യന്നൂരില് എസ്ഐആര് നടപടികളില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്ന അനീഷ് ജോര്ജ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഗൗരവത്തിലെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്. ഇക്കാര്യത്തില് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് തയാറാകണം.
അമിതമായ ജോലി ഭാരമുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ബിഎല്ഒമാര് പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബിഎല്ഒമാരില് ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. അവര്ക്ക് ജോലി ചെയ്ത് തീര്ക്കാനാകുന്നില്ല. മൂന്നു തവണ ഒരു വീട്ടില് പോകണമെന്നാണ് നിര്ദ്ദേശം. 700 മുതല് 1500 വോട്ടുകള് വരെ ഒരോ ബൂത്തിലുണ്ട്. ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും എസ്ഐആര് ദുരുപയോഗത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നു.
യുഡിഎഫിന്റെ വോട്ടുകള് ചേര്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇരുവരും ചേര്ന്നു നടത്തുന്നത്. ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ബിജെപി എസ്ഐആര് നടപ്പാക്കുമ്പോള് മറ്റൊരു തരത്തില് സിപിഎമ്മും കേരളത്തില് അത് നടപ്പാക്കുകയാണ്. അതിനെ ശക്തമായ കോണ്ഗ്രസ് എതിര്ക്കും. എസ്ഐആറിലൂടെ സത്യസന്ധമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ രാഷ്ട്രീമായും നിയമപരമായും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും സതീശന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.
പയ്യന്നൂരില് ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫീസര് അനീഷ് ജോര്ജ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില് സി.പി.എം പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് വസതീശന് ആരോപിച്ചു. എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കോണ്ഗ്രസിന്റെ ബി.എല്.എയെ ബി.എല്.ഒ കൊണ്ടു പോയതിന്റെ പേരില് സി.പി.എം നേതാക്കളും പ്രവര്ത്തകരും ചേര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിനു പുറമെയാണ് ജോലിയുടെ സമ്മര്ദ്ദവും. ഇതെല്ലാമാണ് ബി.എല്.ഒയെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഗൗരവതരവും എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായ അന്വേഷണം സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം.
ബി.ജെ.പിയില് ഇപ്പോള് രണ്ട് ആത്മഹത്യകള് നടന്നു, ഒരാള് ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തി. കരിനിഴല് വീണ ബി.ജെ.പി നേതാക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകളില് പറയുന്നത്. ബി.ജെ.പി നേതാക്കള് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നടത്തിയെന്നാണ് രണ്ട് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകളിലും പറയുന്നത്. മുതിര്ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് എം.എസ് കുമാറും ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പഴയ തലമുറയില്പ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും ആടിയുലയുന്ന ബി.ജെ.പിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സി.പി.എം ശ്രമിക്കുന്നത്. സി.പി.എമ്മില് നിന്നും രാജി വച്ച മുന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ദേശാഭിമാനി മുന് ബ്യൂറോ ചീഫും ആയിരുന്ന രണ്ടു പേര് ഗുരുതര ആരോപണമാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് എതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് എന്ന മുന് മന്ത്രി ബി.ജെ.പി ഏജന്റാണെന്നാണ് പാര്ട്ടി വിട്ട മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് ആരോപിക്കുന്നത്.
അതിന്റെ ഭാഗമായി പാങ്ങോട് വാര്ഡില് എല്.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ആര്.എസ്.എസ് ശാഖയില് പോയിരുന്ന ആളെയാണ് നിര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി.ജെ.പി തകര്ന്ന് തരിപ്പണമാകുമ്പോള് ബി.ജെ.പിയെ സഹായിക്കാന് സി.പി.എം രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ബി.ജെ.പി- സി.പി.എം അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണിത്. തൃശൂരില് ബി.ജെ.പിയെ വിജയിപ്പിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എഡിജിപി എം.ആര്. അജിത് കുമാറിനെ വിട്ട് ആര്.എസ്.എസ് നേതാവ് ഹൊസബളെയുമായി ചര്ച്ച നടത്തിക്കുകയും പൂരം കലക്കുകയും ചെയ്തത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി.ജെ.പി തകരുമ്പോള് തകരാതെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സി.പി.എം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്തെയും കേരളത്തിലെയും വോട്ടര്മാര് തിരിച്ചറിയും. തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷനില് മത്സരിക്കുന്ന വൈഷ്ണ സുരേഷ് ആ വാര്ഡിലെ വോട്ടറാണ്. വോട്ടര്പട്ടികയില് തെറ്റായ വീട്ടു നമ്പര് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാണ് അവരെ വോട്ടര്പട്ടികയില് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത്. ഹിയറിങ് നടത്തിയപ്പോള് കൃത്യമായ തെളിവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈഷ്ണ വ്യാജ വോട്ടറല്ല, പരാതി നല്കിയ ആളിന്റെ പേരില് പല വോട്ടുകളുണ്ട്.
സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും വോട്ടര്പട്ടിക അട്ടിമറിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. സ്ഥാനാര്ഥി ആകുമെന്ന് മുന്കൂട്ടി കണ്ട് വോട്ടര്പട്ടികയില് നിന്നും പേര് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കുത്സിത പ്രവര്ത്തനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കൂട്ടു നില്ക്കരുത്. വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ വോട്ടവകാശം പുനസ്ഥാപിക്കാന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് തയാറാകണമെന്നും സതീശന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതിനിടെ എസ്ഐആര് ജോലി സമ്മര്ദ്ദത്തില് ബിഎല്ഒ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില് സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രക്ഷോഭവുമായി എല്ഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് അനുകൂല സംഘടനകള് രംഗത്തു വന്നു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പണിമുടക്കിയ ബിഎല്ഒമാര് കളക്ട്രേറ്റുകളിലേക്ക് മാര്ച്ചും ധര്ണയും നടത്തി.
കോണ്ഗ്രസ് സര്വീസ് സംഘടനയായ എന്ജിഒ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസ ഡോ. യു ആര് രത്തന് ഖേല്ക്കറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എന്ജിഒ അസോസിയേഷന് മാര്ച്ചും ധര്ണയും നടത്തി. അസോസിയേഷന് പ്രവര്ത്തകര് മറ്റു ജില്ലകളില് കളക്ട്രേറ്റുകളിലേക്കും മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. സിപിഎം സര്വീസ് സംഘടനയായ എന്ജിഒ യൂണിയന് കളക്ട്രേറ്റുകളിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തി. സിപിഐ സര്വീസ് സംഘടനയായ ജോയിന്റ് കൗണ്സിലും വിവിധ കളക്ട്രേറ്റുകളിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തി.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച: ഇഡി ഹർജി ദേവസ്വം ബഞ്ചിന് വിടാൻ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ച് ശുപാർശ