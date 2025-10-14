250 കേസുകളുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വരെയുണ്ട്; അബിന്റേത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ
Published : October 14, 2025 at 6:06 PM IST
കാസര്കോട്: പുതിയ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി പട്ടികയെ പ്രതിരോധിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇ.ഡി. നടപടിയിലെ ദുരൂഹത ചോദ്യം ചെയ്തും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്. നിലവിലെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ടീം യോഗ്യതയുള്ളവരുടേതാണെന്നും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച അബിന് വര്ക്കിയുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കാസര്കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ദേശീയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അബിന് വര്ക്കിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് യോഗ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും മികച്ച രീതിയില് പുതിയ ടീമിന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് സാധിക്കും. കേസുകള് എല്ലാവര്ക്കുമുണ്ട്. 250 കേസുകളുള്ള യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകന് വരെയുണ്ടെന്നും സതീശന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇ.ഡി. സമന്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈകാരിക പ്രതികരണമല്ല, മറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വി.ഡി. സതീശന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് എന്തിനാണ് ഇ.ഡി. മറച്ചുവെച്ചത്? ഇതിന് പിന്നില് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും സമന്സിലെ ദുരൂഹത പുറത്തുവരണമെന്നും സതീശന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മറ്റുള്ള പ്രതിപക്ഷ സര്ക്കാരുകള്ക്ക് നേരെ ഇ.ഡി. നടപടിയെടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് പിണറായി വിജയന്റെ മകന് നേരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന് ഇ.ഡി.ക്ക് മുകളില്നിന്ന് നിര്ദേശം വന്നോ എന്നും അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. താന് 'ബോംബ് പൊട്ടും' എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സി.പി.എം. സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഇ.ഡി. വിഷയത്തില് പ്രതിപക്ഷം വിമര്ശിച്ചതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചതിനും വി.ഡി. സതീശന് മറുപടി നല്കി. അത്തരം നിലപാട് തന്നോട് വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കര്ണാടകയില് മതപ്രചാരണം തടസപ്പെടുന്നെന്ന തലശ്ശേരി ആര്ച്ച് ബിഷപ്പ് മാര് ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുടെ വിമര്ശനത്തില്, കര്ണാടകയില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് ബി.ജെ.പി.യാണെന്നായിരുന്നു വി.ഡി. സതീശന്റെ മറുപടി.
അതേസമയം, യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാത്തില് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയും വൈകാരിക പ്രതികരണവുമായും അബിന് വര്ക്കി രംഗത്തെത്തിയത്. തന്നെ കേരളത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കാന് അനുവദിക്കണമെന്ന് നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അബിന് വര്ക്കി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
പാര്ട്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം സമരമുഖത്തിറങ്ങാനും അടികൊള്ളാനും ജയിലില് പോകാനും ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കാനും പോയ വ്യക്തിയാണ് താന്. തനിക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. കേരളം നിലവില് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാന് പോവുകയാണ്, ആ സമയത്ത് പിണറായി സര്ക്കാരിനെതിരെ ഇവിടെനിന്ന് പടപൊരുതണം എന്നതാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിച്ചുതരണമെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് അഭ്യര്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിപ്പോയതുകൊണ്ടാണോ തന്നെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതെ പോയതെന്നും അബിന് വര്ക്കി ചോദിച്ചു. കാലങ്ങളായി യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തില് രാഹുല് ഗാന്ധിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചപ്പോള് 1,70,000 വോട്ടുകള് നേടാനായി. സഹപ്രവര്ത്തകര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തില് തന്നോടൊപ്പം നിന്നു. പാര്ട്ടി തീരുമാനത്തെ മറിച്ച് പറയില്ല; സ്ഥാനമാനമല്ല പ്രധാനം, പാര്ട്ടിയാണ് വലുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എന്നാല്, കേരളത്തില് പ്രവര്ത്തനം തുടരണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച വിവരം പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷം നേതാക്കളോട് അഭ്യര്ഥിച്ചിരുന്നെന്നും അബിന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം ഉന്നത കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളാരും അബിന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണമല്ല നടത്തിയത്.
