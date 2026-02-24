'ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചോർത്തുന്നു'; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി വിഡി സതീശൻ
ഡേറ്റാ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ സിപിഎമ്മിനും പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. ദ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : February 24, 2026 at 4:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്ന് വ്യാപകമായി ചോർത്തുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. ഇത് വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ഡേറ്റ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനും കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
ഡേറ്റ ചോർച്ചയും സൈബർ തട്ടിപ്പും
വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തപ്പെട്ടാൽ അത് പലവിധത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ വൻതോതിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നൽകിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡേറ്റ വാങ്ങുന്നത്.
വിലപ്പെട്ട സ്വത്തായ ഈ വിവരങ്ങളുടെ യഥാർഥ പ്രാധാന്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാത്തതാണോ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. മുൻപ് സ്പ്രിങ്ക്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഡേറ്റ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഗൗരവകരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവുമില്ലാതെയാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതെന്നും ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വൻ പരാജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാമ്പത്തിക ധൂർത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിൽ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ പണമില്ലാത്ത കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്തും കോടികൾ കടമെടുത്ത് പത്രങ്ങളിലും ഹോർഡിങ്ങുകളിലും പരസ്യം നൽകി സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്ത നൂറ് കോടി രൂപ തിരികെ നൽകാതെയാണ് ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിൽനിന്ന് ഈ വർഷം വീണ്ടും 250 കോടി രൂപ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ കടമെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കടമെടുത്തും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് കോടികൾ വകമാറ്റിയുമാണ് ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ ഈ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടിയെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
നവകേരള സർവേയും സിപിഎം ഫണ്ടും
നാട്ടുകാരുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ നവകേരള സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും പാർട്ടി അംഗങ്ങളും വളൻ്റിയർമാരാകണമെന്നാണ് സിപിഎം സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് സിപിഎം തങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണ് ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നത്.
തുടർഭരണം ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ സിപിഎം അവരുടെ സ്വന്തം ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ നികുതിപ്പണം ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സോളാർ കേസും സിനിമ നിരോധനവും
സോളാർ കേസ് സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി വളരെ കൃത്യമാണെന്നും കേസിലെ സ്റ്റേ പിൻവലിപ്പിക്കാൻ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, ദ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമ മതവിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതും കേരളത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. ഇത്തരം സിനിമകൾ നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മധ്യകേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
