ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധം: 'എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ടാവണമെന്ന്' ആഹ്വാനവുമായി മുഖ്യമ്രന്തി
നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി പിന്തുണയോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശൻ.
Published : July 21, 2026 at 7:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ സിജെപിക്ക് പിന്തുണ നൽകി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ടാവണമെന്ന് ആഹ്വാനം നടത്തി മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശൻ. തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ഇതിനോടകം തന്നെ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
അസാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളായ യുവജനങ്ങളും വിദ്യാർഥികളും രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി, കെസി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടക്കുകയാണ്.
കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറിനൊപ്പം ഞാനും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരും ഈ മാർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ട സമയമാണിത്. എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ടാകണം എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. എഐസിസി നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. സോണിയാ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുന് ഖാർഗെ എന്നിവർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിന് പുറമേ ടൂറിസം മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥും ഇന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. കെപിസിസി പുനഃസംഘടന അടക്കമുള്ള ചർച്ചകൾക്കായാണ് ഇവർ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. ഇതിന് പുറമേ കർണാടകയിലെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ഇവര് ഉള്പ്പെടെയാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഉടനടി സമരത്തിനിറങ്ങിയത്.
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നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രകടനക്കാരും ഡൽഹി പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തിയും കണ്ണീർ വാതകവും ഉപയോഗിച്ചു. ഈ വിവാദം വിദ്യാർഥികളുടെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളിലൊന്നായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
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