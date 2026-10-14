വൈദ്യൂതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മുൻ സർക്കാരാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ: നുണയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ; നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി പ്രതിപക്ഷം

വൈദ്യൂതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മുൻ സർക്കാരാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ: നുണയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ; നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി പ്രതിപക്ഷം
വൈദ്യൂതി പ്രതിസന്ധി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്തി പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.
Published : October 14, 2026 at 12:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യൂതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആസൂത്രണമില്ലായ്മയാണെന്ന് മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശൻ. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വൈദ്യൂതി ലഭിക്കുന്ന ദീർഘ കരാർ റദ്ദാക്കിയത് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണെന്നും കെഎസ്ഇബിയെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ വൈദ്യൂതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമ്രന്തി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കരാർ റദ്ദാക്കിയെന്ന ആരോപണം ശുദ്ധ നുണയാണെന്നും എൽഡിഎഫിൻ്റെ തലയിൽ ചാരി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. വൈദ്യൂതി പ്രതിസന്ധി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്തി പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.
സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന പവർകട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയത് 1996ൽ വന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണെന്നും യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനം ഇരുട്ടിലായെന്നും അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണ നോട്ടീസ് നൽകിയ ജി ആർ അനിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കെഎസ്ഇബിയെ തകർത്ത് അദാനിയെയും അംബാനിയെയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നതെന്നും ജിആർ അനിൽ ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം വൈദ്യൂതി നിയ്രന്തണം ഇല്ലായിരുന്നെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും അത് മുൻ മ്രന്തി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. 465 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യൂതി 25 വർഷത്തേക്ക് 4.29 രൂപക്ക് ലഭിക്കുന്ന കരാറാണ് എൽഡിഎ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 15 ശതമാനത്തിൽ താഴെ വൈദ്യൂതി മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ 500 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യൂതിയുടെ കടവും യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് നൽകിയാണ് എൽഡിഎഫ് പടിയിറങ്ങിയതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
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''കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 26 ശതമാനം ഉപഭോഗം വർധിച്ചതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്ന് മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വൈദ്യൂതി ലഭിക്കുന്ന കരാർ റദ്ദാക്കിയ ശേഷം എട്ടു മുതൽ 14 രൂപക്ക് വരെയാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വൈദ്യൂതി വാങ്ങിയത്. അതെക്കുറിച്ചെല്ലാം അന്വേഷിേക്കണ്ടതാണ്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നവ ഉദാരീകരണ നയങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. കൃത്യമായ വൈദ്യൂതിനയം നടപ്പിലാക്കി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുമെന്നും,'' മുഖ്യമ്രന്തി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണത്തിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ദീർഘകാല കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യമായി ഉയർന്നത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. 2016ൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ടി എം മനോഹരനാണ് കരാറിൻ്റെ അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.
തുടർന്ന് 2023ൽ ടികെ ജോസ് ചെയർമാനായപ്പോൾ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒപ്പിടുന്നതിന് മുൻപ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാത്തതാണ് കരാർ റദ്ദാകാൻ കാരണമെന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
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