കെഎസ്ആർടിസിക്ക് സമഗ്ര വികസനം; കൂടുതൽ ആധുനികവും പ്രൊഫഷണലുമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പറവൂർ ഡിപ്പോയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 10 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് വി. ഡി. സതീശൻ
Published : October 4, 2026 at 3:36 PM IST
എറണാകുളം: പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും കെഎസ്ആർടിസിയെ സമഗ്ര വികസനത്തിലൂടെ ആധുനികവും പ്രൊഫഷണലുമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. നോർത്ത് പറവൂർ കെഎസ്ആർടിസി യൂണിറ്റിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള പുതിയ ഏഴ് സർവീസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും പുതിയ ബസ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമാണോദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽത്തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയ 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതി വഴി സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദിച്ച സൗജന്യ യാത്ര കേവലം ഒരു ഔദാര്യമല്ലെന്നും, അത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീസമൂഹത്തോടുള്ള ആദരവാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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ഈ പദ്ധതി മൂലം കെഎസ്ആർടിസി പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് ചിലർ പ്രവചിച്ചെങ്കിലും, കൂടുതൽ വരുമാനം നേടി സ്ഥാപനം മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പറവൂർ മേഖലയിലെ ഗതാഗത പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി നിരവധി സർവീസുകളാണ് പുതുതായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചാത്തനാട്, തത്തപ്പള്ളി, ഗോതുരുത്ത്, പുത്തൻവേലിക്കര നിവാസികൾക്ക് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ്, ആലുവ, എറണാകുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് പ്രിയദർശിനി ഓർഡിനറി ബസുകൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.
ഇതുകൂടാതെ മൈസൂരിലേക്ക് രണ്ട് പുതിയ ദീർഘദൂര സർവീസുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 5:30-ന് പുറപ്പെട്ട് വൈകുന്നേരം 3:30-നും, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 10:30-നും മൈസൂരിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃശൂർ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സർവീസുകൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
പറവൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ₹4 കോടി ചെലവിൽ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം, സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സൗജന്യ എ.സി കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നിവ പറവൂരിൽ ഒരുങ്ങുന്നു. മൈസൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ബസ് സർവീസുകളും ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. 🚌 #KSRTC #Paravur #VDSatheesan— V D Satheesan (@vdsatheesan) October 4, 2026
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്തർസംസ്ഥാന പാക്കേജുകൾ ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 23-ന് പളനി, മധുര സർവീസുകളും ഒക്ടോബർ 31-ന് വേളാങ്കണ്ണി സർവീസും തുടങ്ങും. കൂടാതെ, പറവൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വിമാനം വഴി ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക ടൂറിസം പാക്കേജും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 4-ലെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ബാച്ച് പൂർണമായി ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ബാച്ച് ജനുവരി 3-നാണ് ആരംഭിക്കുക.
പറവൂർ ഡിപ്പോയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 10 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാലു കോടി രൂപ ചെലവിൽ 5000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകും. തുടർന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണത്തിനായി തുക അനുവദിക്കും.
യാത്രാക്കാർക്കായി എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത പ്രത്യേക കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പൊതുജനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും കൈകോർക്കുന്നുണ്ട്. 40 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകി മൂന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഇതിനകം ബസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നവ്യ ബേക്കറി ഉടമ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബസുകൾ വാങ്ങി നൽകാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 33 എംഎൽഎമാർ തങ്ങളുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ ബസുകൾ വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജനങ്ങളുടെ യാത്രാസൗകര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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