നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണം: പ്രതികൾ ബിനാമികൾ; സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ഇടപാടുകൾ പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കുന്നു - വി.ഡി. സതീശൻ
ജി. സുധാകരനെ പോലുള്ള മുതിർന്ന നേതാവിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനെ വിമർശിച്ച് വി ഡി സതീശൻ. ലാവ്ലിൻ കേസ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകച്ചവടമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
Published : October 15, 2025 at 1:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ മുൻ എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതികൾ ബിനാമികളാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. നവീൻ ബാബു മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് സർക്കാർ കാണിച്ചത് അനീതിയാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങും.
നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സർക്കാർ അതിനെ എതിർത്തത് കൂടുതൽ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ഇടപാടുകൾ പുറത്തുവരാതിരിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിബിഐ അന്വേഷണം വന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതികൾ മാത്രമല്ല കുടുങ്ങുകയെന്നും പല സിപിഎം നേതാക്കളുടെയും ഇടപാടുകൾ പുറത്തുവരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവേക് കിരണും ലാവ്ലിൻ കേസും
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ വിവേക് കിരണിന് ഇ ഡി സമൻസ് ലഭിച്ച സംഭവത്തിൽ, ഇ ഡി എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടുപോയില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ ചോദ്യമുയർത്തി. കേസെടുത്താൽ സിബിഐ അഭിഭാഷകന് പനി വരുമെന്നും, ലാവലിൻ കേസ് 36 തവണ മാറ്റിവെച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകച്ചവടമുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിശദീകരിച്ചു.
ജി സുധാകരൻ നീതിമാൻ; ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ബഹുമാനം
ജി സുധാകരനെപ്പോലെ മുതിർന്ന നേതാവിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്ന പാർട്ടിയായി സിപിഎം അധഃപതിച്ചുവെന്ന് വി ഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു. സജി ചെറിയാനെതിരെയുള്ള ജി സുധാകരൻ്റെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, ജി സുധാകരൻ സമുന്നതനായ നേതാവും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നയാളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുധാകരൻ നീതിമാനായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രിയായിരിക്കെ എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ഒരുപോലെ പണം നൽകിയ മന്ത്രിയായിരുന്നുവെന്നും വിദൂഷകരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹമെന്നും വി ഡി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സജി ചെറിയാന് തന്നെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള പ്രായവും പക്വതയുമില്ലെന്നായിരുന്നു ജി സുധാകരൻ്റെ വിമർശനം. തന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ സജി ചെറിയാനും പങ്കാളിയാണെന്നും, സൂക്ഷിച്ചു സംസാരിക്കണമെന്നും ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരേണ്ടെന്നും ജി സുധാകരൻ താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചിലർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് മുൻപ് ജി സുധാകരൻ വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു, ഇതിന് സുധാകരൻ പാർട്ടിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു സജി ചെറിയാൻ മറുപടി നൽകിയത്. ഇതോടെയാണ് കടുത്ത ഭാഷയിൽ സജി ചെറിയാനെതിരെ ജി സുധാകരൻ രംഗത്തുവന്നത്.
