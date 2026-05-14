ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാക്കും, വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കും; പുതിയ ഭരണസംസ്കാരം ഉറപ്പുനൽകി വിഡി സതീശൻ
Published : May 14, 2026 at 12:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വലിയ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നും ഭരണത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചരിത്രവിജയത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രകടനപത്രികയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നടപ്പാക്കുമെന്നും, ഒരുമിച്ചുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഭരണസംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ ജനവിധി സമ്മാനിച്ച കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ട്. ഇതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കെ.സി വേണുഗോപാൽ വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. തൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. സജീവ പിന്തുണ നൽകിയ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളായ ദീപാദാസ് മുൻഷി, സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
തൻ്റെ വിജയത്തിനായി രാപകൽ ഭേദമില്ലാതെ പ്രയത്നിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയ നേതാക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സർവ പിന്തുണയും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പാനന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ കാരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ചെറിയ താമസമുണ്ടായത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ ഭരണസംസ്കാരം
പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും വ്യക്തമായ നിർവചനം മാറ്റിയെഴുതുന്ന സദ്ഭരണമായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് യുഡിഎഫിനെ കാണുന്നത്. ഒരു വിശാല കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയിൽ ടീം യുഡിഎഫ് ആയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെറും വാക്കുകളാവില്ല.
ഓരോ വാഗ്ദാനവും സമയബന്ധിതമായി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പുതിയ സർക്കാർ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കും. ഭരണത്തിൽ പരമ്പരാഗത ശൈലികൾക്ക് അപ്പുറം, നാടിന് അനുയോജ്യമായ വികസനം കൊണ്ടുവരും. പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും മുൻഗണന നൽകും. നാളെയുടെ വ്യക്തമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ പൂർണമായ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. കഴിവുള്ള മികച്ച ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഇക്കുറി വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകും.
നാടിൻ്റെ യഥാർഥ മാറ്റത്തിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ പൂർണ അംഗീകാരമായാണ് ഈ വൻ ജനവിധിയെ കാണുന്നത്. പുതിയ കാലത്ത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സമൂഹവത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പുകളുടെയും ഭിന്നതകളുടെയും വിടവുകൾ നികത്താൻ പുതിയ സർക്കാരിന് സാധിക്കണം. ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ നാടിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്.
എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമയോടെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും കരുത്തുറ്റ പുതിയൊരു യുഗത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് ചുവടുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തിളക്കമുള്ള വലിയ ഭാവിയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാൻ ഈ ജനവിധി കരുത്തുപകരും. നാടിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഒപ്പമുയർന്ന് ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും ജനങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
