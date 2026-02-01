ETV Bharat / state

'കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണോ?' ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി വി ഡി സതീശൻ

എയിംസുമില്ല ഇല്ല അതിവേഗ റെയിൽപാതയുമില്ലെന്ന് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.

UNION BUDGET2026 വി ഡി സതീശൻ V D SATHEESAN RESPOND BUDGET CRITICISE UNION BUDGET2026
V D satheesan (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 5:55 PM IST

2 Min Read
കോട്ടയം: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് ഒന്നുമില്ലെന്നും എയിംസ് എങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. "എയിംസുമില്ല ഇല്ല അതിവേഗ റെയിൽപാതയുമില്ല കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ ഒരു പദ്ധതിയും ബജറ്റിൽ ഇല്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

V D SATHEESAN (ETV Bharat)

വികസിത കേരളം എന്നാണ് ബിജെപിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിരുന്നത്. കേന്ദ്രം എത്ര അവഗണനയോടെയാണ് കേരളത്തെ കാണുന്നതെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. മനഃപൂർവം കേരളത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റേത്. കേരളം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ് കടലാമ പരിശോധന പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പറഞ്ഞത് 'വികസിത കേരളം' എന്നാണ്. എന്നാൽ അതിനായുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മനഃപൂർവം കേരളത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്ന് ഈ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കാണിച്ചുതരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"വാക്കും പ്രവർത്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ബജറ്റിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 10 വർഷം കൊണ്ട് റബ്ബറിൻ്റെ താങ്ങുവില 50 രൂപ മാത്രമാണ് ഉയർത്തിയത്. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നില്ല. ധാതു ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തിലെ ധാതു സമ്പത്ത് കോർപറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാനവുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു വേണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നയരൂപീകരണം നടത്താൻ
കേരളത്തിലെ ധാതു സമ്പത്തിൽ പലരും കണ്ണ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മറുപടി പറയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് തുടരുന്ന കടുത്ത വിവേചനവും അവഗണനയും വെളിവാക്കുന്ന രേഖയാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ കേരളവുമുണ്ട് എന്ന വസ്‌തുത കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബോധപൂർവ്വം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സംസ്ഥാനം ദീർഘകാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എയിംസ്, റെയിൽവേ വികസനത്തിനായുള്ള ഏഴ് അതിവേഗ ഇടനാഴികൾ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വികസനത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് എന്നിവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും തഴയപ്പെട്ടു.

ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വിഹിതം ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയും 41 ശതമാനം വിഹിതമെന്ന നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ്. ഈ അവഗണനയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായി സ്വകാര്യ കുത്തകകൾക്ക് ധാതുസമ്പത്ത് വിട്ടുുകൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്ര നീക്കം അപകടകരമാണ്. റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി അടക്കമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കോൺഗ്രസ് സർക്കാരും ബി.ജെ.പി സർക്കാരും ഒരുപോലെ കേരളത്തെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഈ ബജറ്റും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

