പേടിയാട്ടമ്മയെ കണ്ട് ജാതവന് മടങ്ങി; കടലുണ്ടി വാവുത്സവത്തിന് സമാപനം, മലബാറിന് ഇനി ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളുടെ കാലം
കടലുണ്ടി വാവുത്സവത്തിന് സമാപനമായി. ദേവിയായ പേടിയാട്ടമ്മയെ നേരില് കണ്ട് മകന് ജാതവന് തന്റെ വാസസ്ഥലമായ ജാതവന് കോട്ടയിലേക്ക് മടങ്ങി. ചടങ്ങില് ഭക്തജനങ്ങളുടെ തിരക്ക്. ഉത്തര മലബാറില് ഇനി ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം.
Published : October 22, 2025 at 3:48 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഉത്തര മലബാറിലെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ട് കടലുണ്ടിയിലെ വാവുത്സവത്തിന് സമാപനമായി. രണ്ട് ദിവസമായി ഊര് ചുറ്റുന്ന ജാതവനും അമ്മയായ പേടിയാട്ടമ്മയും കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം തിരിച്ച് മടങ്ങിയതോടെയാണ് കടലുണ്ടി വാവുത്സവത്തിന് സമാപനമായത്. ആയിരങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകളും പുഷ്പവൃഷ്ടിയും ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ പേടിയാട്ടമ്മയും മകൻ ജാതവനും തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിയത്.
മണ്ണൂരിലെ ജാതവൻ കോട്ടയിൽ നിന്നും ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 19) ഉച്ചയോടെയാണ് ജാതവന് ഊര് ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങിയത്. കുന്നത്ത് കാരണവരുടെ അനുവാദത്തോടെ അമ്പാളി കാരണവരുടെ അകമ്പടിയിൽ മാറാത്തയിൽ തറവാട്ട് കാരണവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗുരു കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കുടൽപ്പുരക്കൽ തറവാട്ട് കാരണവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജാതവന്റെ ഊരുചുറ്റൽ യാത്ര തുടങ്ങിയത്.
നാടും നാട്ടുകാരെയും കണ്ട് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ് ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 21) പുലർച്ചെ കടലുണ്ടി വാക്കടവത്ത് വച്ചാണ് അമ്മയായ പേടിയാട്ടമ്മയെ ജാതവൻ കണ്ടുമുട്ടിയത്. കടലുണ്ടി കടവിലെ നീരാട്ടിന് ശേഷം സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായ പേടിയാട്ടമ്മയ്ക്കൊപ്പം വാദ്യമേള അകമ്പടിയോടെയാണ് ജാതവൻ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിയത്. ദേവി ആദ്യം തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിയത് കടലുണ്ടി കുന്നത്ത് തറവാട്ടിലേക്കാണ്.
തറവാടിന്റെ മുറ്റം കടന്നതോടെ കുന്നത്ത് തറവാട്ടിലെ വ്രതനിഷ്ഠക്കാർ ദേവിയെ പുഷ്പ വൃഷ്ടിയോടെ തീർഥം തളിച്ച് എതിരേറ്റു. അവിടെ നിന്നും മണിത്തറയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പീഠത്തിലിരുന്ന് ഇഷ്ട വിനോദമായ പടകളിത്തല്ല് കണ്ട ശേഷം കറുപ്പങ്ങാട് തറവാട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പേടിയാട്ടമ്മ സ്വന്തം വാസഗൃഹമായ പേടിയാട്ട് കാവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പീഠത്തിൽ ഇരിക്കും. ഇതേസമയം ദേവി സന്നിധിയിൽ എത്തിയ മകനായ ജാതവന് ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മയെ ധിക്കരിച്ച് അമ്മയുടെ സഹോദരിയായ വളയനാട് കാവിലമ്മയെ കാണാൻ പോയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിലക്കാണ് ജാതവനെ പേടിയാട്ട് ദേവിക്കൊപ്പം ഉപവിഷ്ടനാവാൻ അനുവാദം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും മകൻ്റെ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത് ഏറെ ദുഃഖകരമായ ചടങ്ങുകളോട് ആണ് നടക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ ജാതവൻ തൻ്റെ വാസസ്ഥാനമായ ജാതവൻ കോട്ടയില് തന്നെ തുടരും.
ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾക്ക് മണ്ണൂരിലെ ജാതവൻ കോട്ടയിലും കടലുണ്ടിയിലും എത്തിച്ചേർന്നത്. ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു. കടലുണ്ടി വാവുത്സവത്തിൽ ചെണ്ടമേളം ഉയർന്നതോടെ ഇനി ഉത്തര മലബാറിലെ കാവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളുടെ കാലമാണ്.
Also Read: അക്ഷരമില്ലാത്ത പാട്ട്, ആത്മാവുള്ള താളം; അറിയാം തോറ്റംപാട്ട് എന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തെ