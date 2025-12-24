ETV Bharat / state

പഴമയുടെ ഗന്ധം പേറുന്ന തിരുപ്പിറവിക്കൂട്! ബത്ലഹേമിലെ ആദ്യകാല പുൽക്കൂടിനെ അനുസ്‌മരിച്ച് യുവാക്കൾ

പ്രതിവർഷം വ്യത്യസ്‌തങ്ങളായ പുൽക്കൂടുകളാണ് വീടുകളിലുൾപ്പെടെ ഒരുക്കുന്നത്. ഇത്തവണ വ്യത്യസ്‌തമായ പുൽക്കൂട് നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ.

Christmas crib in Malappuram (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: ഉണ്ണിേയേശു ഭൂജാതനായ നിമിഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ നിരവധിയായ തയാറെടുപ്പുകളാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കരോൾ ഗാനവും സാൻ്റാക്ലോസും വിവിധ രുചികളിലുള്ള കേക്കും വീഞ്ഞുമൊക്കെ ചേരുന്നതാണല്ലോ ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആകർഷകവുമായ ഒന്നാണ് പുൽക്കൂടുകൾ. പ്രതിവർഷം വ്യത്യസ്‌തങ്ങളായ പുൽക്കൂടുകളാണ് വീടുകളിലുൾപ്പെടെ ഒരുക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത്തവണ വ്യത്യസ്‌തമായ പുൽക്കൂട് നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ. ഇടിവണ്ണ സെൻ്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലാണ് പഴയകാലത്തെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കും വിധമുള്ള പുൽകൂട് നിർമാണം.

ബത്ലഹേമിലെ ആദ്യകാല പുൽക്കൂടിൻ്റെ ഘടനയിൽ, യേശുദേവൻ്റെ ജനനത്തെ അനുസ്‌മരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പുൽക്കൂട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പഴയകാല പുൽക്കൂട് നിർമ്മാണ ശൈലി പിന്തുടർന്ന് തയാറാക്കിയതാണ് ഈ പുൽക്കൂട്. അതിനാൽ തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം മൂന്നു മാസമെടുത്തെന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത്. പൂർണമായും പാരമ്പര്യ രീതിയെ അവലംബിച്ചാണ് പുൽക്കൂട് നിർമിച്ചത്.

ഇടിവണ്ണ സെൻ്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലെ പുൽക്കൂട് (ETV Bharat)

ആധുനിക വസ്‌തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് നിർമാണം. മുള, മരക്കൊമ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്ന പുൽക്കൂടുകളുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയാണ് ഈ യുവസംഘം. പുതുതലമുറയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ ശില്‌പ കലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പഴയ സംസ്‌കാരം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം പുൽക്കൂട് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് യുവാക്കൾ പറഞ്ഞു. പ്രദേശവാസികളും സന്ദർശകരും വലിയ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഈ പുൽക്കൂട് കാണാനെത്തുന്നത്.

റിഷോൺ മനോജിൻ്റെ നേത്യത്വത്തിലാണ് ഇടവകയിലെ യുവജനങ്ങൾ പുൽകൂട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വായനയിലൂടെയും സിനിമയിലൂടെയും ബത്ലഹേമിലെ ആദ്യ പുൽകൂടിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇത്തവണ വ്യത്യസ്‌തമായ പുൽക്കൂട് നിർമിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് റിഷോൺ മനോജ് പറഞ്ഞു.

ഇടവക വികാരി ഫാ കുര്യാക്കോസ് കൂമ്പക്കലും ഇടവക സമൂഹവും കൂട്ടുകാരും ഒപ്പം നിന്നതോടെ പുൽക്കൂട് നിർമാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതോടെ പഴമയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാനായതായും റിഷോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ന് ഇടിവണ്ണ സെൻ്റ് തോമസ് ഇടവകയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പുൽകൂട് ഒരു നാടിൻ്റെ തന്നെ പുൽകൂടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ബത്‌ലഹേമിൽ ധനുമാസത്തിലെ അർധരാത്രിയിൽ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെയും ഔസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെയും മകനായി കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഉണ്ണിയേശു പിറന്നെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ തന്നെ പ്രാചീന കാലം മുതൽ പുൽക്കൂട് ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ക്രിസ്‌തുവർഷം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പുൽക്കൂടുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു.

