ആറടി നീളത്തിൽ കൗതുകമായി ആയിരം കാച്ചി; മലാപ്പറമ്പ് ദേശോദ്ധാരിണിയിൽ വിസ്മയമായി വാഴക്കുല
ആയിരം കാച്ചിക്കൊപ്പം കൃഷി ചെയ്ത തായ്മൂസ്, പൊപ്പല്ലു, ഡബിൾ മഹോയ്, യങ്ടാഞ്ചി, പച്ചാടൻ, സിവിറോസ്, എറണാടൻ പടത്തി, അമൃത സാഗർ, കാവേരി എന്നീ വാഴകളും കുലച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ താരമായത് ആയിരം കാച്ചിയാണ്.
Published : October 16, 2026 at 4:40 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: മലാപ്പറമ്പ് ദേശോദ്ധാരിണി വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം അടിവെച്ചടിവെച്ച് വളരുന്ന ഒരു വാഴക്കുല ഇപ്പോൾ കൗതുകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വാഴ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിലെ ആയിരം കാച്ചി (പ്രിസാഗ്സെറിബ്തു) വാഴക്കുലയുടെ നീളം ആറടിയായി. ഇപ്പോഴും വിടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോളകൾ. കുലയുടെ നീളം പത്ത് അടി വരെ പോകുമെന്നാണ് വായനശാല പ്രസിഡന്റ് ചിറക്കൽ സനീഷ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചത്.
ആയിരം കാച്ചിക്കൊപ്പം കൃഷി ചെയ്ത തായ്മൂസ്, പൊപ്പല്ലു, ഡബിൾ മഹോയ്, യങ്ടാഞ്ചി, പച്ചാടൻ, സിവിറോസ്, എറണാടൻ പടത്തി, അമൃത സാഗർ, കാവേരി എന്നീ വാഴകളും കുലച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ താരമായത് ആയിരം കാച്ചിയാണ്. മുൻപ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും കുപ്പിച്ചില്ലുകളും ടൈലുകളും നിറഞ്ഞ് മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായി കിടന്നിരുന്ന റോഡരികിലാണ് കൃഷി ചെയ്തത്. പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്ന് ഈ സ്ഥലം പൂർണമായി വൃത്തിയാക്കി കൃഷിയോഗ്യമാക്കുകയായിരുന്നു.
വായനശാലയിലെ കർഷകർ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതെന്ന് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രസന്ന കുമാരി ടീച്ചർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടു-മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ദേശോദ്ധാരിണി വായനശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹരിത ഗ്രന്ഥാലയമാണ്. അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ 150 വീടുകൾ ഹരിത ഭവനങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ മാലിന്യമുക്തമായ ഒരു പ്രദേശമായി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും", അവർ പറയുന്നു.
ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് നിറഞ്ഞ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അത് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്തത്. 'നിറവ്' സംഘടനയുടെ ബാബു പറമ്പത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബാബു പറമ്പത്ത് ഒരു വാഴ തരുമ്പോൾ പറയും 'അത് കണക്കിൽ വെക്കണമെന്ന്'. ഞങ്ങൾ എല്ലാം കണക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഉപദേശമെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ദേശോദ്ധാരിണി വായനശാലയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളും എല്ലാ പ്രദേശവാസികളും ഈ ഒരു സംസ്കാരം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം.
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1947ലാണ് ഈ വായനശാല ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് കുറച്ചുകാലം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശോഷിച്ചു. വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ചിറക്കൽ സനീഷ് കുമാർ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇത്രയും മുൻപന്തിയിലേക്ക് വന്നതെന്നും പ്രസന്നകുമാരി ടീച്ചർ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വാഴക്കുല കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടു. പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹരിത ഭവനങ്ങളും ഹരിത ഗ്രന്ഥാലയവും എന്നുള്ള പേര് ഞങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രൊഫ. ശോഭീന്ദ്രൻ ഹരിത പുരസ്കാരം വായനശാലയ്ക്ക് ലഭിച്ചതും അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്നും പ്രസന്ന കുമാരി ടീച്ചർ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ഹരിത വിപ്ലവം
സിറ്റിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹരിത വിപ്ലവം നടത്തിയത് നല്ലൊരു പ്രചോദനമാണെന്ന് വായനശാലയുടെ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ അജിത മാധവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ജീവിക്കുന്നതും കുറഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി, അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ്. ഇത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്.
കേരളത്തിലാകെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വായനശാല ഈ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചത് മറ്റുള്ള വായനശാലകൾക്കും നല്ലൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും. ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമാണെന്നതും വലിയ കരുത്താണെന്നും അജിത മാധവ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
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