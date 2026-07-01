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'ഇനിയും എത്ര നാള്‍ ഈ ദുരിതം പേറണം?'; പ്രളയം തകര്‍ത്ത ജീവിതങ്ങള്‍, പുനരധിവാസ പ്രതീക്ഷയറ്റ് വാണിയമ്പുഴ

2018ലെ മഹാപ്രളയത്തിന്‍റെ ദുരിതം പേറി വാണിയമ്പുഴയിലെ ആദിവാസി ജനത. അന്തിയുറങ്ങാന്‍ വീടോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോയില്ല. വന്യമൃഗ ശല്യവും രൂക്ഷമെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍.

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Photo from Vaniyambhuzha. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 4:55 PM IST

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മലപ്പുറം: 2018ലെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രളയം. കേരളത്തിൽ തീരാ നഷ്‌ടങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ച വര്‍ഷം.... ഇന്നും അല്‍പമൊരു നൊമ്പരപ്പോടെ മാത്രമെ കേരളക്കരയ്‌ക്ക് ആ പ്രളയ കാലം ഓര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കൂ.

പ്രളയം ദുരന്തം വിതച്ചയിടങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി അന്ന് കേരളക്കര ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടി. ദിവസങ്ങളോളവും മാസങ്ങളോളവും അതിജീവനവും തുടര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ വര്‍ഷങ്ങളിത്ര പിന്നിട്ടിട്ടും ദുരന്തം വിതച്ച വിപത്തില്‍ നിന്നും കരകയറാനാകാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുണ്ട്..... അങ്ങ് മലപ്പുറത്തെ വാണിയമ്പുഴയില്‍.

സമാധാനമായി അന്തിയുറങ്ങാന്‍ ഈ ആദിവാസി ജനതയ്‌ക്ക് സുരക്ഷിതമായൊരു വീട് പോലുമില്ല. വീട് അടക്കം എല്ലാം അന്ന് പ്രളയം കവര്‍ന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല 40 കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും പ്രളയത്തിന്‍റെ ദുരിതം പേറി ജീവിക്കുന്നത്. തത്‌ക്കാലികമായി ടാര്‍പായ കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ള കൂരകളിലാണ് ഇവരിപ്പോഴും കഴിയുന്നത്.

മഴയാണെങ്കില്‍ ചോര്‍ന്നൊലിച്ചും വെയിലാണെങ്കില്‍ ചുട്ടുപൊള്ളിയും തള്ളി നീക്കണം ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങള്‍. ശക്തമായൊന്ന് കാറ്റടിച്ചാല്‍ പറന്ന് പോകും വിധത്തിലാണ് മേല്‍ക്കൂര. എന്തിനേറെ പറയുന്നു കേരളം വികസനത്തിന്‍റെ പാതയിലെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരുകള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രാത്രിയിലൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ഇന്നും ചിമ്മിനി വിളക്കിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ ജനതയുടെ ജീവിത ദുരിതത്തെ കുറിച്ച്. വൈദ്യുതി അടക്കമുള്ള യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയില്ല.

ഒരു കൂരയ്‌ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ അഭയം തേടുന്നത് മൂന്നും നാലും കുടുംബങ്ങളാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ അടക്കം വയോധികര്‍ വരെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ ബാല്യവും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതവും നയിക്കേണ്ട സമയത്ത് ദുരിതത്തിലാണ് ഈ ജനവിഭാഗം.

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ജീവിതം വന്യമൃഗ ഭീതിയില്‍: വനമേഖലയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഇവിടെ വീടുകളില്ലാത്ത ഇവര്‍ ജീവിക്കുന്നത് വന്യമൃഗ ഭീതിയിലാണ്. കാട്ടാന അടക്കമുള്ള വന്യ ജീവികള്‍ ഇവരുടെ കൂരയ്‌ക്ക് അരികിലൂടെ വിഹരിക്കും. ഇതും ഇവരില്‍ ഏറെ ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗ ശല്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇവര്‍ അധികാരികളെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഏറെ നാളെത്തെ പ്രയത്നത്തിനൊടുവില്‍ സോളാര്‍ വേലി സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതും വെറും നോക്കുക്കുത്തിയായി. രാത്രിയിൽ ഭീതിയോടെയാണ് ഓരോ ദിവസവും തള്ളിനീക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു.

സുരക്ഷിതമായൊരു വീടിനായി ഇനി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. മാറി വരുന്ന സര്‍ക്കാരുകള്‍ പുനരധിവാസം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ സുനിത പറയുന്നു. ഐടിഡിപി പേരിന് ഒരു ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നും സ്ഥിരമായ പുനരധിവാസമോ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സഹായങ്ങളോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. കാലവര്‍ഷം കനക്കാനിരിക്കെ ഇവരില്‍ ആശങ്ക ഉയരുകയാണ്.

"ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്... ഇനി എത്ര നാൾ ഈ ദുരിതം സഹിക്കണം?" പ്രദേശവാസിയായ സുധയുടെ ഈ ചോദ്യം വാണിയമ്പുഴ ആദിവാസി നഗരിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിന്‍റെയും വേദനയാണ്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പരിഹാരമാകാത്ത ഈ ദുരിത ജീവിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും മറുപടിയില്ല. എങ്കിലും അവര്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും കനിവിന്‍റെ വാതില്‍ അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍.

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TAGGED:

TRIBE LIFE MALAPPUARAM
KERALA FLOOD 2018
VANIYAMPUZHA TRIBAL CRISES
KERALA GOVERNMENT
VANIYAMPUZHA TRIBAL

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