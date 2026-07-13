മൂന്നംഗ കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരോധാനം; പിക്കപ്പ് വാഹനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ, അഞ്ചാം ദിവസവും തെരച്ചിൽ
വാണിയംകുളത്ത് നിന്ന് കാണാതായ മൂന്നംഗ കുടുംബത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും തുടരുന്നു. മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് ചുരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇന്ന് വാഹനം പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.
Published : July 13, 2026 at 4:58 PM IST
പാലക്കാട്: വാണിയംകുളത്ത് നിന്ന് കാണാതായ മൂന്നംഗ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന വാഹനം കണ്ടെത്തി. മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് ചുരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് പിക്കപ്പ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ വഴിക്കടവ് പൊലീസിൻ്റെയും ഷൊർണൂർ പൊലീസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് വ്യാപക തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. കാണാതായ മൂവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. ഫോണുകളുടെ അവസാന ടവർ ലൊക്കേഷൻ വീടിന് സമീപത്താണ് ലഭിച്ചത്.
വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് കുടുംബത്തെ കാണാതായത്. വാണിയംകുളം കൃഷ്ണകൃപയിൽ ബാബു ഭാസ്കർ (68), ഭാര്യ രമാദേവി (65), മകൻ വിഷ്ണു (32) എന്നിവരെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കാണാതായത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പിക്കപ്പ് വാഹനം പോകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമീപത്തെ വീട്ടിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന വാഹനം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വഴി മലപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു.
സിസിടിവി ക്യാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് വാഹനത്തിനടുത്ത് എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവർക്ക് 2 പിക്കപ്പ് വാഹനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിലൊന്ന് വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. തിരോധാനത്തിന് മുൻപ് കുടുംബം ഒരുക്കിയത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണമെന്നാണ് സൂചന. കുടുംബം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണമാണ് നടത്തിയതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന പാൽ, പത്രം വിതരണക്കാരോട് ഇനി മുതൽ വീട്ടിൽ ഇവ ആവശ്യമില്ലെന്നും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഇവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ലെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറികൾ അയൽപക്കക്കാർക്ക് നൽകി.
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വീട്ടിനകത്തുള്ള വളർത്തുകിളികൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്നിച്ച് കൊടുത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പൊലീസ് എത്തി വീടിൻ്റെ പിൻ വാതിൽ പൂട്ട് തകർത്താണ് അകർത്ത് കയറിയത്. കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് സ്വമേധയാ മാറിനിൽക്കുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യമാണോ ഉണ്ടായതെന്ന് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
കോട്ടയത്തെ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ കല്ല്യാണത്തിന് പോകുകയാണ്, മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോവുകയാണെന്നും ഉൾപ്പെടെ പല വീടുകളിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാണ് ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ബന്ധുവീടുകളിൽ അത്തരമൊരു ചടങ്ങ് നടന്നിരുന്നില്ലെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായതോടെ ബന്ധുക്കൾ ഷൊർണൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
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