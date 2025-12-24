ETV Bharat / state

തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ പൊടുന്നനെ ഓട്ടോറിക്ഷ, കുതിച്ചെത്തിയ വന്ദേഭാരത് ഇടിച്ച് അപകടം; ദുരൂഹത ബാക്കി

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്. ഓട്ടോ എങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ എത്തി? മനപ്പൂര്‍വ്വം അപകടം സൃഷ്‌ടിച്ചതാണോ? വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് പൊലീസ്

AKATHUMURI HALT STATION TRAIN ACCIDENT VANDE BHARAT EXPRESS THIRUVANANTHAPURAM
vande bharat hits auto rickshaw cause accidents in Akathumuri Halt station in the Varkala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 8:43 AM IST

Updated : December 24, 2025 at 8:50 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയ്‌ക്ക് സമീപം വന്ദേഭാരത് ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. വർക്കല അകത്തുമുറി സ്‌റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ഒരു വളവ് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ലോക്കോ പൈലറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതെന്നും ഉടൻതന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത കുറച്ചെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ വ്യകതമാക്കി.

ട്രെയിൻ നമ്പർ 20633 കാസർകോട്-തിരുവനന്തപുരം വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസാണ് ഇടിച്ചത്. ഓട്ടോ ട്രാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടതോടെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ അടിയന്തര ബ്രേക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ട് ഭയന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയപ്പോൾ ഓട്ടോ നിയന്ത്രണം തെറ്റി ട്രാക്കിലേക്ക് വീണതാണോ എന്നും സംശയം ഉണ്ട്. അകത്തുമുറി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നതിനാൽ റോഡിൽ നിന്നും വാഹനം ഓടിച്ച് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കയറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.

കുറച്ചു നേരമായി ഓട്ടോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഡ്രൈവർ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ടു വാഹനം റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് പ്രതി ഇറങ്ങി ഓടി എന്നാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികളില്‍ നിന്നും പൊലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. സംഭവം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ആർപിഎഫും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ലോക്കൽ പൊലീസും ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനം ട്രാക്കിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു. ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ട്രെയിൻ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചതെന്നും റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഡ്രൈവർ മദ്യലഹരിയിൽ

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ സിബി (28) നെ റെയില്‍വേ സംരക്ഷണ സേന (RPF) കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു. അപകടസമയത്ത് ഡ്രൈവര്‍ സിബി മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചുകയറ്റിയത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയായാണ്. ഭാഗ്യവശാല്‍ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്കോ ഡ്രൈവര്‍ക്കോ പരിക്കുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ റെയില്‍വേ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദുരൂഹതകൾ ബാക്കി

വന്ദേഭാരത് ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ച് അപകടത്തിൽ ദുരൂഹതകൾ ബാക്കി. റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങിലൂടെയോ മറ്റോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങളുണ്ടാവാൻ സാധ്യത. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ ഓട്ടോ എങ്ങനെയെത്തിയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. സംഭവം നടക്കുന്ന സമത്ത് ഡ്രൈവർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതിൽ ഇതുവരെയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. മനഃപൂർവ്വം ഈ അപകടം സൃഷ്‌ടിച്ചതാണോ എന്ന് സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിശദമായ അന്വേഷണത്തില്‍ കാരണം വ്യക്തമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊലീസ്.

Last Updated : December 24, 2025 at 8:50 AM IST

