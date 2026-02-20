ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം അഞ്ചു വര്ഷം കത്രിക വയറ്റില്; ഡോക്ടറെയും നഴ്സിനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനുമെതിരെ കർശന നടപടി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ ജെ. ഷാഹിദയെയും നഴ്സ് പി.എസ്. ധന്യയെയും സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പ്രാഥമിക അന്വേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടി. റിപ്പോര്ട്ട് രാവിലെ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്ജ് അറിയിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധം കടുത്തതോടെ രാത്രിയോടെ ഇരുവരേയും അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യാന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
അഞ്ചു വർഷത്തോളം വയറ്റിൽ ലോഹവസ്തുവുമായി നരകയാതന അനുഭവിച്ച പുന്നപ്ര സ്വദേശിനി ഉഷ ജോസഫിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി എറണാകുളത്തെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. എം.പി. കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണ് ഉഷയെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്. അവിടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉഷയെ വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം നാളെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. അഞ്ചു വർഷത്തെ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയ്ക്ക് ഇതോടെ അറുതിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം.
2021 മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉഷയുടെ ദുരിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായിരുന്നിട്ടും പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പണം നൽകിയ ശേഷമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. തുടർന്നിങ്ങോട്ടുള്ള അഞ്ചു വർഷവും കടുത്ത വയറുവേദനയാൽ ഉഷ വലയുകയായിരുന്നു.
വേദന കൂടുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇൻജക്ഷനുകൾ നൽകി മടക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ എക്സ്റേ പരിശോധനയിലാണ് വയറ്റിൽ കത്രികയ്ക്ക് സമാനമായ ഉപകരണം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് തളർന്നിരുന്ന താൻ എക്സ്റേ മുറിയിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് ഉഷ ഓർത്തെടുത്തു. വയറ്റിൽ ഇത്രയും കാലം കത്രികയുമായാണ് നടന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനായില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ ഇത് മൂടിവയ്ക്കാനും ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമമുണ്ടായതായി ബന്ധുക്കൾ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. വിവരം ആരോടും പറയരുതെന്നും വണ്ടാനത്ത് വച്ചുതന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി ഉപകരണം പുറത്തെടുക്കാമെന്നും അധികൃതർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ വണ്ടാനത്തെ ചികിത്സയിൽ ഇനി വിശ്വാസമില്ലെന്നും അവിടേക്ക് ഇനിയൊരിക്കലുമില്ലെന്നും ഉഷ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനമായത്.
സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത് കൊടിയ അനാസ്ഥയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും മകൻ ഷിബിൻ പറഞ്ഞു. വളരെ ഗുരുതരമായ പിഴവാണിതെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ.യും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉഷയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു.
ആലപ്പുഴയിലെ ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ താമരശ്ശേരി സ്വദേശിനി ഹർഷിനയും നീതി തേടി വീണ്ടും സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന തന്റെ പോരാട്ടത്തിന് അർഹമായ നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ സമരം തുടരുമെന്ന് ഹർഷിന സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെയും നടപടികൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മാത്രമൊതുങ്ങുന്നുവെന്ന് ഹർഷിന കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം മറ്റൊരാൾക്കും സംഭവിക്കരുതെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങുന്നതെന്നും പുതിയ സംഭവങ്ങൾ അധികൃതരുടെ ആവർത്തിക്കുന്ന വീഴ്ചയാണെന്നും ഹർഷിന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.
