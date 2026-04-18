വാൽപ്പാറയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 9 ജീവനുകൾ; കണ്ണീരോടെ മലപ്പുറം, മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക്

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രാഥമിക ചടങ്ങുകൾ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള പള്ളിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആദ്യമെത്തിച്ചത് പാങ്ങ് സ്വദേശിയായ അധ്യാപിക റംലയുടെ മൃതദേഹമാണ്.

അപകടം നടന്ന സ്ഥലം, മരിച്ച അധ്യാപകർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 18, 2026 at 6:11 AM IST

പൊള്ളാച്ചി: വാൽപ്പാറയിൽ മിനി വാൻ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മലയാളി വിനോദസഞ്ചാരികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മലപ്പുറം പാങ്ങ് സ്വദേശികളായ ഏഴ് സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഒരു പുരുഷനുമാണ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്. പ്രത്യേക പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ 9 ആംബുലൻസുകളിലായി കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്.

ഇടുങ്ങിയ വളവും കുറഞ്ഞ സുരക്ഷാഭിത്തിയും
വാൽപ്പാറ റൂട്ടിലെ പതിനാറാം ഹെയർപിൻ വളവിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5.15നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ച മിനി വാൻ 300 അടി താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. വളവിൽ എതിരെ വന്ന വാഹനത്തിന് കടന്നുപോകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനിടെ 21കാരനായ ഡ്രൈവർക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ട‌മാവുകയായിരുന്നു.

ഒരേസമയം രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്തത്ര ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു ഈ ഹെയർപിൻ വളവ്. ഈ ഭാഗത്ത് സുരക്ഷാഭിത്തിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉയരം ഇല്ലാതിരുന്നതും ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടി. മലക്കം മറിഞ്ഞാണ് വാഹനം താഴേക്ക് പതിച്ചത്. വാഹനം പൂർണമായും തകർന്നു. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് സംഘം പതിനാറാം വളവിൽ വച്ച് ചായ കുടിക്കുകയും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്.

അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നാല് പേർ കോയമ്പത്തൂർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 11 വയസ്സുകാരി അത്ഭുതകരമായി പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

നാട്ടുകാരുടെ കാരുണ്യം
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞ് രാത്രിയോടെ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും ബന്ധുക്കളും പൊള്ളാച്ചിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ചിറ്റൂരിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, ജില്ലാ കലക്ടർ, ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പൊള്ളാച്ചിയിലെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെയും തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ നാട്ടുകാരുടെയും പൂർണ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നത്.

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രാഥമിക ചടങ്ങുകൾ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള പള്ളിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആദ്യമെത്തിച്ചത് പാങ്ങ് സ്വദേശിയായ അധ്യാപിക റംലയുടെ മൃതദേഹമാണ്. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ആംബുലൻസുകളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

മലപ്പുറം പാങ്ങ് ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂളിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച ശേഷമാകും വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. തുടർന്ന് അതാത് മഹല്ലുകളിൽ കബറടക്കം നടക്കും. വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിതുമ്പലോടെ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ഒരു നാടാകെ.

