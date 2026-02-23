ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; അഞ്ച് പേർക്ക് പരുക്ക്

അപകടത്തിൽ 5 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published : February 23, 2026 at 1:29 PM IST

Updated : February 23, 2026 at 2:14 PM IST

കോഴിക്കോട് :കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ പഴയ പാസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഭാഗം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. വലിയങ്ങാടിയിലെ കയറ്റിറക്ക് തൊഴിലാളികളായ ജബ്ബാർ, അഷ്റഫ്, ബഷീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഞ്ചുപേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബീച്ച് റോഡിലുള്ള പഴയ പാസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് തകർന്നു വീണാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അരിയും ഗോതമ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗോഡൗൺ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്‍റെ താഴത്തെ നിലയിലെ സൺഷെയ്ഡ് ഭാഗമാണ് തകർന്നു വീണത്. ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മേലേക്ക് സ്ലാബ് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

കെട്ടിടം സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും ഉടൻ പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്നും ഫയർ ഫോഴ്‌സ് നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായാണ് വിവരം. കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് നടപ്പിലാക്കാത്തതാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് ഫയർ ഫോഴ്‌സും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. കോഴിക്കോട് മേയർ സദാശിവനും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

BUILDING COLLAPSES IN VALIYANGADI (ETV Bharat)

തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ് മൂന്ന് മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊലിയാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. വലിയങ്ങാടിയിലെ പല കെട്ടിടങ്ങളും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നവയും അപകടഭീഷണി ഉയർത്തുന്നവയുമാണ്. മതിയായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താതെ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഗോഡൗണുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ ആശങ്കയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അലംഭാവത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത്.

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉപ്പ് അടക്കം നാല് വ്യാപാരികളാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ തന്നെ ഈ കെട്ടിടമടക്കം കോഴിക്കോട്ടെ എട്ട് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് കൗൺസിലർ കെ.സി. ശോഭിത പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കാതിരുന്നത് എന്നത് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. തുടർച്ചയായി ഉപ്പുകാറ്റടിച്ച് ഉറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം. കോർപ്പറേഷന്‍റെ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ് മൂന്ന് ജീവനുകൾ പൊലിയാനും മറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാനും കാരണമായതെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.

പാലക്കാട് മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള മലബാറിലെ ആറ് ജില്ലകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്ന പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടി. ബലം കുറഞ്ഞ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും ഷെഡുകളും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത അത്രയും തിരക്കുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുത്ത കെട്ടിടം തകർന്ന് ദാരുണമായ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

പൊതുവേ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടമായതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ വിശ്രമിക്കാൻ ഇവിടെയായിരുന്നു എത്തിയിരുന്നത്. തൊഴിലാളികളോട് ഇവിടെനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. അപകടഭീഷണി നേരിടുന്ന കെട്ടിടമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആളുകളെ വിലക്കിയില്ല എന്നതാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.

അധികൃതരുടെ അലംഭാവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത്. മേയർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റ് പ്രകാശ് ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ കെട്ടിടത്തിന് എങ്ങനെ അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Last Updated : February 23, 2026 at 2:14 PM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

