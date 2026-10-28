മാംസാഹാരം കഴിക്കാതെ ട്രാക്കിൽ തീപ്പൊരിയായി വൈഷ്ണവ്; 3000 മീറ്ററിൽ അഭിമാന സ്വർണം
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതകൾക്കിടയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ കായികതാരത്തിൻ്റെ വളർച്ച
Published : October 28, 2026 at 8:31 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: മാംസാഹാരം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കായികരംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന പൊതുബോധത്തെ തിരുത്തിയെഴുതുകയാണ് മലപ്പുറത്തുകാരനായ ഒരു കൗമാരക്കാരൻ. പരിമിതികളുടെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുപാഞ്ഞ്, സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 3000 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ സ്വർണം വാരിക്കൂട്ടിയ വൈഷ്ണവ് എന്ന മിടുക്കൻ കായിക കേരളത്തിന് നൽകുന്നത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്. കഠിനാധ്വാനവും ഇച്ഛാശക്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാമെന്ന് ഈ സസ്യാഹാരിയായ കായികതാരം തെളിയിക്കുന്നു.
കഷ്ടപ്പാടുകളെ സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് തരണം ചെയ്താണ് വൈഷ്ണവ് ഈ സുവർണ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതകൾക്കിടയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ കായികതാരത്തിൻ്റെ വളർച്ച. മികച്ച പരിശീലനം നടത്താൻ ചുരുങ്ങിയത് 400 മീറ്റർ ട്രാക്കുകൾ വേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, 200 മീറ്റർ പോലും തികയാത്ത സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് വൈഷ്ണവ് തൻ്റെ കായിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.
ദീർഘദൂര ഓട്ടമത്സരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റാമിനയും ശ്വാസനിയന്ത്രണവും സ്വായത്തമാക്കാൻ അവൻ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ട്രാക്കിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കിയത്. ട്രാക്കിലെ സൗകര്യക്കുറവുകളോ മറ്റ് പരിമിതികളോ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ തടസ്സമായില്ല. സ്വന്തം സ്കൂളിലെ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ പോയി നടത്തിയ കഠിനമായ വർക്കൗട്ടുകളാണ് വൈഷ്ണവിനെ ഈ മികച്ച നേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. പരിശീലകൻ ഉബൈദുല്ലയുടെ കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.
ആഹാരരീതിയും മാനസിക കരുത്തും
കായികതാരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും മാംസാഹാരം കഴിക്കണം എന്ന പരമ്പരാഗത സങ്കൽപങ്ങളെ പൂർണമായും തിരുത്തിയെഴുതുകയാണ് വൈഷ്ണവും കുടുംബവും. ജനനം മുതൽ സമ്പൂർണ സസ്യാഹാരിയായി വളർന്ന വൈഷ്ണവ്, വീട്ടിൽ തയാറാക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. പയറുവർഗങ്ങളും ഇലക്കറികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ സസ്യാഹാരമാണ് വൈഷ്ണവിൻ്റെ മെനുവിലുള്ളത്.
പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഈ ജീവിതരീതി കായിക രംഗത്ത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോച്ച് ഉബൈദുല്ല അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കായികതാരത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശാരീരികക്ഷമതയ്ക്കൊപ്പം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മാനസികശേഷി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആഹാരരീതിക്കും യോഗയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനും വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് വൈഷ്ണവിൻ്റെ പിതാവ് ബാബു പാറേഞ്ചേരി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സസ്യാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ട്രാക്കിലെ കുതിപ്പിന് കരുത്തേകുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ വിജയം അടിവരയിടുന്നു.
തുടക്കവും പ്രതീക്ഷകളും
ചെറുപ്പത്തിൽ ഫുട്ബോളിൽ തുടങ്ങി, പിന്നീട് മാരത്തൺ ഓട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് വൈഷ്ണവിലെ മികച്ച ഓട്ടക്കാരനെ കായികലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത്. 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും പരിശീലകരുടെയും മികച്ച പിന്തുണയോടെ വളർന്ന ഈ താരം ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ജില്ലയ്ക്കും സ്കൂളിനും വലിയ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 3000 മീറ്റർ പോലെയുള്ള കഠിനമായ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ മാനസികമായ കരുത്തും അനിവാര്യമാണ്. യോഗയിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത ഏകാഗ്രതയാണ് ട്രാക്കിൽ അവന് തുണയായത്.
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ഈ വിജയം വെറുമൊരു മെഡൽ നേട്ടം മാത്രമല്ല. കൃത്യമായ പരിശീലനവും മാനസിക ഏകാഗ്രതയും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ മറികടക്കാമെന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ തെളിവ് കൂടിയാണ്. വരും ദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മകൻ തിളങ്ങും എന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് പിതാവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
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