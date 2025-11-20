ETV Bharat / state

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിയമപോരാട്ടം വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ മുട്ടട വാർഡ് (27-ാം വാർഡ്) യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി 24-കാരിയായ വൈഷ്ണ സുരേഷ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. കലക്ടറേറ്റിലെത്തി വരണാധികാരിയായ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ സിന്ധു കെ വി ക്കാണ് വൈഷ്ണ പത്രിക നൽകിയത്.

ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരമുള്ള ഹിയറിങ്ങിന് ശേഷം, വൈഷ്ണയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത നടപടി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്നലെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ, വൈഷ്ണയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരരംഗത്ത് തുടരാനുമുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങി. വൈഷ്ണയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എ. ഷാജഹാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വം കാരണം സമയനഷ്ടമുണ്ടായെന്നും അതു പരിഹരിക്കാനായുള്ള ഓട്ടം തുടരുകയാണെന്നും പത്രിക സമർപ്പിച്ച ശേഷം വൈഷ്ണ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇനി സ്ഥാനാർഥി പ്രചാരണം ജനങ്ങളുടെ പരാതി കേൾക്കാനും അഭിപ്രായം കേൾക്കാനുമാകും. മറ്റ് വിവാദങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയിലെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ മറുപടി നൽകുമെന്നും വൈഷ്ണ വ്യക്തമാക്കി.

തനിക്കെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയും ഭരണസംവിധാനങ്ങളുമാണ്. ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയേണ്ടത് താനല്ലെന്നും വൈഷ്ണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹൈക്കോടതി വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ കമ്മീഷൻ നടപടി

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്ത നടപടി ചോദ്യം ചെയ്താണ് വൈഷ്ണ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 'സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 24 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിക്കുന്നത് അനീതിയാണ്', 'അനാവശ്യ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല' എന്നിങ്ങനെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നവംബർ 17-ന് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

വൈഷ്ണയുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കിയ നടപടിയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറും അഡിഷണൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന വി സജികുമാറിനെതിരെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.

വൈഷ്ണ മുട്ടടയിലെ വിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിൽ വോട്ട് ചേർത്തതെന്ന് ഇലക്ടറൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫീസർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, വൈഷ്ണ മുട്ടടയിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെന്ന വാദത്തിന് പരാതിക്കാരൻ രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേര് വെട്ടാൻ ഹിയറിങ്ങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സൂപ്രണ്ട് ജി ആർ പ്രതാപ ചന്ദ്രൻ, അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥയായ ബിൽ കലക്ടർ ജി എം കാർത്തിക എന്നിവർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറിയെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിലൂടെ വിമർശിച്ചു. ഇതോടെ, ദിവസങ്ങളോളം മുട്ടട വാർഡിനെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാഴ്ത്തിയ നിയമനടപടികൾക്ക് വിരാമമായി.

Also Read: 'സർപ്രൈസ്' തിരുത്തി പ്ലാന്‍ ബി നടപ്പാക്കി കോൺഗ്രസ്; വിനുവിന് പകരം കാളക്കണ്ടി ബൈജു സ്ഥാനാർഥി

