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'കഥകളുടെ സുൽത്താൻ' ബഷീർ ഓർമ്മകളുമായി ഏച്ചോം ഗോപി

1976-ൽ കോഴിക്കോട് നടന്ന സാഹിത്യ ക്യാമ്പിൽ ബഷീറിനെക്കുറിച്ച് കേട്ട ആവേശമാണ് ആദ്യമായി വൈലാലിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച കൂടിക്കാഴ്‌ച പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ആത്മബന്ധമായി വളർന്നു.

VAIKOM MUHAMMAD BASHEER BASHEER DEATH ANNIVERSARY Basheer Rememberence Basheer friend Echom Gopi
ഏച്ചോം ഗോപി ബഷീറിനോപ്പം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 5, 2026 at 12:45 PM IST

|

Updated : July 5, 2026 at 1:34 PM IST

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വയനാട്: വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഓർമയായിട്ട് 32 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ആ സൗഹൃദത്തിന് കാലത്തിൻ്റെ മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല. ഓരോ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിലും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വൈലാലിലെ ബഷീറിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട്. സാഹിത്യകാരനും കർഷകനുമായ ഏച്ചോം ഗോപിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ബഷീർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്.

ബഷീറിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായി ഏച്ചോം ഗോപി (ETV Bharat)

പുസ്‌തകങ്ങളിലൂടെയല്ല, നേരിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിലൂടെയാണ് ഏച്ചോം ഗോപി ബഷീറിനെ അറിഞ്ഞത്. 1976-ൽ കോഴിക്കോട് നടന്ന സാഹിത്യ ക്യാമ്പിൽ ബഷീറിനെക്കുറിച്ച് കേട്ട ആവേശമാണ് ആദ്യമായി വൈലാലിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ച പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ആത്മബന്ധമായി വളർന്നു.

ബഷീറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പതിവായി പോകുന്ന അതിഥികളിൽ ഒരാളായി ഗോപി മാറി. സാഹിത്യത്തെക്കാൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും വയനാട്ടിൻ്റെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ. ഇന്നും എല്ലാ ചരമവാർഷികത്തിലും സ്വന്തം തോട്ടത്തിലെ മാങ്കോസ്റ്റിൻ പഴങ്ങളുമായി ഗോപി വൈലാലിലെത്തുന്നത് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്.

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വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ബഷീറിൻ്റെ രണ്ട് സന്ദർശനങ്ങളും ഗോപിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളാണ്. കൽപ്പറ്റയിലെ ഒരു പുസ്‌തകശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും പിന്നീട് ഗോപിയുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങിനുമാണ് ബഷീർ വയനാട്ടിലെത്തിയത്. ഗോപിയുടെ മകൾക്ക് അനുപമ എന്ന പേര് നിർദേശിച്ചതും ബഷീർ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു.

VAIKOM MUHAMMAD BASHEER BASHEER DEATH ANNIVERSARY BASHEER REMEMBERENCE BASHEER FRIEND ECHOM GOPI
മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ (ETV Bharat)

ബഷീർ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ അയച്ച കത്തുകളും സമ്മാനിച്ച പുസ്‌തകങ്ങളും ഇന്നും ഗോപിയുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ശേഖരമാണ്. ബഷീറിൻ്റെ സമ്പൂർണ കൃതികളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപൂർവ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ ലൈബ്രറിയും ഗോപി സൂക്ഷിക്കുന്നു. എഴുത്തിനോടുള്ള ഇഷ്‌ടത്തിനൊപ്പം കൃഷിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സജീവമാണ് അദ്ദേഹം.

VAIKOM MUHAMMAD BASHEER BASHEER DEATH ANNIVERSARY BASHEER REMEMBERENCE BASHEER FRIEND ECHOM GOPI
ബഷീറിനും ഫാബി ബഷീറിനും ഒപ്പം എച്ചോം ഗോപി (ETV Bharat)

ഒരു എഴുത്തുകാരനോടുള്ള ആരാധനയെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച അപൂർവ ബന്ധമാണ് ഏച്ചോം ഗോപിയുടേത്. ഓരോ വൈലാൽ യാത്രയും ബഷീറിൻ്റെ ഓർമ്മകളോടുള്ള ആദരവിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായമാകുന്നു. കാലം മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള സാക്ഷിയായി ഇന്നും ഏച്ചോം ഗോപി തുടരുന്നു.

VAIKOM MUHAMMAD BASHEER BASHEER DEATH ANNIVERSARY BASHEER REMEMBERENCE BASHEER FRIEND ECHOM GOPI
ബഷീറിനൊപ്പം എച്ചോം ഗോപി (ETV Bharat)

കാലത്തിൻ്റെ അതിർ വരമ്പുകൾ തകർത്ത് കാലത്തിന് മുൻപ് സഞ്ചരിച്ച കലാകാരൻ പല വിശ്വ സാഹിത്യ നോവലുകളും മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ബാല്യകലാസഖി, മതിലുകൾ, പാത്തുമ്മയുടെ ആട് തുടങ്ങിയ നിരവധി നോവലുകൾ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ മലായളികൾക്ക് നൽകിയപ്പോൾ വയനക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കനാകത്ത അനുഭവം ആ നോവലുകൾ നമ്മുക്ക് സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. കഥകളുടെ, തമാശകളുടെ, സ്നേഹത്തിന്‍റെ, ലാളിത്യത്തിന്‍റെ സുൽത്താൻ. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഒരു ജൂലൈ 5ന് നമ്മെ വിട്ടുപോയി.

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Last Updated : July 5, 2026 at 1:34 PM IST

TAGGED:

VAIKOM MUHAMMAD BASHEER
BASHEER DEATH ANNIVERSARY
BASHEER REMEMBERENCE
BASHEER FRIEND ECHOM GOPI
BASHEER FRIEND ECHOM GOPI

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