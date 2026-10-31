വാഗമണ്ണിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്ത് വൻകിട റിസോർട്ട്; സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടും നിർമാണം തുടരുന്നു
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായ വാഗമണ്ണിൽ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പൂർണമായും തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്
Published : October 31, 2026 at 12:53 PM IST
ഇടുക്കി: വാഗമൺ ഉളുപ്പൂണിയിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്തെ കുന്നിൻചരിവിൽ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി വൻകിട റിസോർട്ട് നിർമാണം. 30 ഡിഗ്രിയിലധികം ചരിവുള്ള പ്രദേശത്ത് ആറ് സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടമാണ് ഉയരുന്നത്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ അവഗണിച്ച് നടക്കുന്ന നിർമാണം പ്രദേശവാസികളുടെ ജീവന് കടുത്ത ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്ന പരാതി ശക്തമായി.
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായ വാഗമണ്ണിൽ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പൂർണമായും തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഉളുപ്പൂണിയിലെ കുത്തനെയുള്ള മലഞ്ചരിവിലാണ് കൂറ്റൻ ബഹുനില റിസോർട്ട് ഉയരുന്നത്. 30 ഡിഗ്രിയിലധികം ചരിവുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇത്തരമൊരു നിർമാണം നടത്തുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്കും സമീപവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്നാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്ക. ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയായിട്ടും യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് കെട്ടിടം പണിയുന്നത്.
റിസോർട്ടിനായി ആറ് സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരത്തേക്കാൾ അധികമായാണ് നിർമാണം നടക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നതോടെ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിർദേശം പൂർണമായും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
"നിയമം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അനധികൃതമായിട്ടാണ് കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത്. അതൊരു മലഞ്ചെരിവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ പൂളുകൾ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒറ്റ തൂണിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ്. പരിസ്ഥിതി ലോലമായ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും വലിയ കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള അനുമതിയില്ല. അത് പണിതു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അപകടത്തിലേക്ക് പോവും. നാട്ടുകാർക്ക് വലിയൊരു ഭീഷണിയായിട്ടാണ് ആ കെട്ടിടം നിൽക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടിയെടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്" എന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ ഗിരീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പാറപൊട്ടിക്കലിന് 22 ലക്ഷം പിഴ
റിസോർട്ട് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന മറ്റൊരു ഗുരുതര ആരോപണം അനധികൃത പാറപൊട്ടിക്കലാണ്. നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വൻതോതിൽ പാറകൾ പൊട്ടിച്ചുനീക്കിയെന്ന പരാതിയിൽ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് 22 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നതായാണ് വിവരം. എന്നിട്ടും നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾക്ക് യാതൊരു പരിഹാരവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. മലയുടെ സ്വാഭാവിക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ഭയം നിലനിൽക്കുന്നു. മലയുടെ അടിവാരത്തും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമായി താമസിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് ഇതോടെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിലാകുന്നത്.
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വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന നിർമാണങ്ങൾ കർശനമായി തടയണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ അനുമതിയും നിലവിൽ നടക്കുന്ന നിർമാണവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോയെന്ന് അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കണം. സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ അവഗണിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാഗമണ്ണിൻ്റെ പ്രകൃതിഭംഗി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനത്തിന് പകരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഇത്തരം നിർമാണങ്ങൾക്കെതിരെ അധികൃതർ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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