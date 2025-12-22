പത്തനംതിട്ടയെ വിറപ്പിച്ച 'വില്ലൻ' കൂട്ടിൽ; കടുവ കുടുങ്ങിയത് വനംവകുപ്പിൻ്റെ കെണിയിൽ
ആടിൻ്റെ ജഡം ഇരയായി വെച്ചാണ് കടുവയെ കുടുക്കിയത്. ഇതോടെ രണ്ട് മാസമായി നാട്ടുകാർ അനുഭവിച്ച ഭീതിക്ക് ആശ്വാസമായി. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കും.
Published : December 22, 2025 at 10:06 AM IST
പത്തനംതിട്ട: വടശ്ശേരിക്കര കുമ്പളത്താമൺ ഒളിക്കല്ല് മേഖലയിൽ ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വ്യാപകമായി കൊന്നുതിന്ന കടുവ ഒടുവിൽ വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി. നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പിടികൂടിയ കടുവ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കുടുങ്ങിയതെന്നും ഇതിന് ഏകദേശം മൂന്നു വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ടെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ദിനങ്ങൾ
വടശ്ശേരിക്കര കുമ്പളത്താമൺ ഒളിക്കല്ല് മേഖലയിലാണ് സംഭവം. പ്രദേശത്ത് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം രൂക്ഷമായതോടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ജനങ്ങൾ വലിയ ഭീതിയിലായിരുന്നു. പട്ടാപ്പകൽ പോലും പോത്തിനെയും ആടിനെയുമെല്ലാം കടുവ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പതിവായതോടെ നാട്ടുകാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 28നാണ് പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായി കടുവയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലെ പോത്തിനെയാണ് കടുവ പിടികൂടിയത്. പിന്നീട് പലയിടങ്ങളിലായി കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
റബർ തോട്ടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ മേഖലയിൽ അതിരാവിലെ ടാപ്പിങ്ങിനും മറ്റും പോകാൻ തൊഴിലാളികൾ ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു. പലരും ജോലികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വീടുകൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു. വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ വനംവകുപ്പിനെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാന്നി ഡിഎഫ്ഒയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ദ്രുതകർമസേനയും (ആർആർടി) വനപാലകരും സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കെണിയിലായത് ഇങ്ങനെ
ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് കടുവയെ കുടുക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം നടന്നത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തി നടത്തുന്ന ഫാമിലെ ആടിനെ കടുവ പിടികൂടി വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഫാമിലെ തൊഴിലാളിയായ ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരൻ ആടുകൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നതിനിടെയാണ് കുതിച്ചെത്തിയ കടുവ ആടിനെ കടിച്ചെടുത്ത് പാഞ്ഞത്. തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് കടുവ ചാടിവന്ന് ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതെന്ന് തൊഴിലാളി പറഞ്ഞതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇയാൾ ബഹളംവച്ച് നാട്ടുകാരെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പിൽ വിവരമറിയിച്ചു. വനപാലകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് കടുവ പോയ ദിശയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പകുതി ഭക്ഷിച്ച നിലയിൽ ആടിൻ്റെ ജഡം കണ്ടെത്തി. കൊന്നുഭക്ഷിച്ച ആടിൻ്റെ ബാക്കി മാംസം തേടി കടുവ വീണ്ടുമെത്തുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദേശത്ത് നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൂടിനുള്ളിൽ ആടിൻ്റെ ജഡാവശിഷ്ടം ഇരയായി വച്ച് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാത്തിരുന്നു. ഈ തന്ത്രമാണ് ഫലപ്രദമായത്. ഇരതേടി വീണ്ടുമെത്തിയ കടുവ ഇന്ന് പുലർച്ചെ കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.
തുടർനടപടികൾ
പിടികൂടിയ കടുവയെ വടശ്ശേരിക്കര ഫോറസ്റ്റ് റെയ്ഞ്ച് ഓഫിസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കടുവയ്ക്ക് കാര്യമായ പരിക്കുകളോ അവശതയോ ഉണ്ടോ എന്ന് വെറ്ററിനറി സർജൻ്റെ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. പല്ലുകൾക്കും നഖങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയക്കില്ല. മറിച്ച് തൃശൂർ പുത്തൂരിലെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാറിലെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്കോ മാറ്റാനാണ് സാധ്യത.
എന്നാൽ ആരോഗ്യവാനാണെങ്കിൽ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഗവി വനമേഖലയിലെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിടുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പട്ടാപ്പകൽ പോലും നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന അക്രമകാരിയായ കടുവ കൂട്ടിൽ വീണതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ. കടുവയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതറിഞ്ഞ് നിരവധിപ്പേരാണ് സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്. കടുവയെ കൂട്ടിലാക്കിയെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ഇനിയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിരീക്ഷണം തുടരുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കാമറകൾ തത്കാലം അവിടെത്തന്നെ നിലനിർത്തും. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകി.
Also Read:- 2025; കേരളത്തിന്റെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങള്, അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത സംസ്ഥാനം മുതല് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങള് വരെ കൈപ്പിടിയില്