വടകരയിൽ യുവാവിനെ കാണാതായതിന് പിന്നിൽ ലോൺ ആപ്പ് മാഫിയ; അന്വേഷണം ഊർജിതം
സുഹൃത്തിനൊപ്പം കോഴിക്കോട് വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയതാണെന്നാണ് ആദ്യം ലഭിച്ച വിവരം. എന്നാൽ പിന്നീട് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല.
Published : April 20, 2026 at 11:20 AM IST
കോഴിക്കോട്: ലോൺ ആപ്പുകളുടെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് വടകരയിൽ യുവാവിനെ കാണാതായതായി പരാതി. ആയഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ വിഷ്ണു പ്രകാശിനെയാണ് ഈ മാസം 13 മുതൽ കാണാതായത്. സംഭവത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി ലഭിച്ചതോടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിഷ്ണു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം കോഴിക്കോട് വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയതാണെന്നാണ് ആദ്യം ലഭിച്ച വിവരം. എന്നാൽ പിന്നീട് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതോടെ ബന്ധുക്കൾ വടകര പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പുകളുടെ ഭീഷണിയാണ് തിരോധാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
ഭീഷണിയായി ലോൺ ആപ്പുകൾ
മൊബൈൽ ഫോണിലെ ലോൺ ആപ്പ് വഴി വിഷ്ണു 10,000 രൂപ കടമെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ ഏജൻ്റുമാരിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ഭീഷണി കോളുകൾ വന്നിരുന്നതായി വിഷ്ണുവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ അനീഷ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. വിഷ്ണുവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ സംഘം സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് അപമാനിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി പരാതിയിലുണ്ട്.
കൂടാതെ ലോൺ ആപ്പുകാർ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നു. ഈ കാര്യം വിഷ്ണു ചില ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷവും ഫോണിലൂടെ നിരന്തരം ഭീഷണി വന്നിരുന്നതായി കുടുംബം പറയുന്നു.
കാണാതായ ദിവസം തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് വിഷ്ണു സഹോദരനും സഹോദരിക്കും വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ നാട്ടിലെ ചില പണമിടപാടുകാരിൽ നിന്നും വിഷ്ണു പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇവർ കഴിഞ്ഞ 12ന് വിഷ്ണുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 13ന് പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരുമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ഭീഷണി.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
തിരോധാനത്തിൽ വടകര പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ലോൺ ആപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങളും ഫോൺ കോളുകളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ലോൺ ആപ്പ് മാഫിയയുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ട് മുൻപും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസും പ്രത്യേക കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. വിഷ്ണുവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നത്. സമീപകാലത്തായി സംസ്ഥാനത്ത് ലോൺ ആപ്പ് തട്ടിപ്പുകൾ വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിലും ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ലോൺ ആപ്പിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുത്ത നിതിൻ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷണി നേരിട്ടതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
നിതിൻ്റെ അധ്യാപികയുടെ ഫോണിലേക്കും ലോൺ ആപ്പുകാർ നിരന്തരം വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരെ നോയിഡയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.
സൈബർ പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നോയിഡയിലെത്തി അതിസാഹസികമായാണ് അന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഐടി പാർക്കിന് സമാനമായ രീതിയിൽ വലിയ ഓഫിസ് സജ്ജമാക്കിയാണ് ഇവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഈ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ തിരോധാനത്തെയും വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പൊലീസ് കാണുന്നത്.
