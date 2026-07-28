വടകര ലഹരിക്കേസ്; മൂന്നാമത്തെ അധ്യാപികയും പിടിയില്, മൂന്ന് പേരും എംഡിഎംഎ ഉപയോഗിക്കും, അടിമുടി ഞെട്ടിച്ച് വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക്
ബിആർസി ട്രെയിനർ ആവള കുട്ടോത്ത് സ്വദേശിനി നീഷ്മയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മൂന്ന് പേരും മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ കണ്ണികളും എംഡിഎംഎ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ എ വി ദിനേശ്
Published : July 28, 2026 at 4:07 PM IST
കോഴിക്കോട്: വടകരയിലെ ലഹരി വിൽപ്പന സംഘങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു അധ്യാപിക കൂടി അറസ്റ്റിൽ. പേരാമ്പ്ര ബിആർസി ട്രെയിനർ ആവള കുട്ടോത്ത് സ്വദേശിനി നീഷ്മയെയാണ് (31) പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസില് അറസ്റ്റിലാവുന്ന പേരാമ്പ്ര ബി.ആര്.സിയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യാപികയാണിവര്.
ലഹരി സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന കൂരാച്ചുണ്ട് ചെറുകാട് സ്വദേശി കൊല്ലനാരി കാവ്യ (29), മരുതോങ്കര സ്വദേശിനി കാഞ്ഞിര കുന്നുമ്മല് കെ സി കീര്ത്തന (28) എന്നിവരുടെ വലം കയ്യായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായ നീഷ്മ. മൂന്ന് പേരും മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ കണ്ണികളും എംഡിഎംഎ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ എ വി ദിനേശ് പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എംഡിഎംഎ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഒരു അധ്യാപിക കൂടി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവര്ക്ക് വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കോഴിക്കോട് റൂറൽ മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്", ഇൻസ്പെക്ടർ എ വി ദിനേശ് പറഞ്ഞു.
ഈ കേസിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഈ മൂന്ന് അധ്യാപികമാരും ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് കാര്യങ്ങള് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വരും ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകുമെന്ന് വടകര സി.ഐ പറഞ്ഞു. എംഡിഎംഎ കേസിൽ സമഗ്രശിക്ഷ കേരളയിലെ രണ്ട് സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേറ്റർമാർ അറസ്റ്റിലായ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അധ്യാപകർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായി ഇൻസ്പെക്ടർ എ വി ദിനേശിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.
സാധാരണ ലഹരി കേസിനപ്പുറം ഈ സംഭവത്തിൽ വലിയൊരു ശൃംഖലയുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും. ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ശക്തമാക്കുമെന്നും റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മെറിൻ ജോസഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കേസിൽ ഇനിയും അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്നും മെറിൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സമഗ്രശിക്ഷ കേരളയിലെ രണ്ട് സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേറ്റർമാരായ എംഡിഎംഎ കേസിൽ കീർത്തന, കാവ്യ എന്നീ അധ്യാപികമാരെ പൊലീസ് പിടികൂടുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ കീർത്തന ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു. രണ്ട് ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി അറസ്റ്റിലായ വടകര സ്വദേശി സഫ്വാനെ ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്നാണ് കീര്ത്തനയിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയത്. കീര്ത്തനയെ ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്നും സാമ്പത്തിക രേഖകള് പരിശോധിച്ചതില് നിന്നുമാണ് അധ്യാപികയായ കാവ്യയിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തുന്നത്. ഇവരില് നിന്നുമാണ് നീഷ്മയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാവ്യയെ പൊലീസ് നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കീർത്തനയുമായി സൗഹൃദം മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും ലഹരി ഇടപാടിൽ പങ്കില്ലെന്നും കാവ്യ പറഞ്ഞു.
വെറും 12000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്ന ഇരുവരുടെയും ആഡംബര ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇവരെ കുടുക്കിയത്. ആഡംബര കാറിലായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്രകൾ. സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ സംശയമാണ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചത്. കോടികളുടെ ഇടപാടുകളാണ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നടത്തിയത്. സംഭവം പുറത്ത് വന്നതോടെ രണ്ട് പേരെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. മറ്റ് അധ്യാപകർക്കുള്ള പങ്ക്, ലഹരിയുടെ ഉറവിടം, നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വലിയ തോതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വരാനുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
ലഹരിക്കെതിരായ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായി വടകര പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് അധ്യാപികമാർ അറസ്റ്റിലായത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം 393 കേസുകളാണ് കോഴിക്കോട് റൂറൽ പൊലീസ് പരിധിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
Also Read: കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തിൽ ട്രാഫിക് പൊലീസിന് ക്രൂര മർദ്ദനം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ