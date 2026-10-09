വടകര എംഡിഎംഎ കേസ്; കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് പൊലീസ്, അധ്യാപികമാരെ വലയിലാക്കിയത് അനസ്
അനസിന് സെക്സ് റാക്കറ്റുമായി ബന്ധമെന്നും സൂചന. നിരവധി പെണ്കുട്ടികളെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാക്കിയെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തല്
Published : October 9, 2026 at 3:28 PM IST
കോഴിക്കോട്: വടകര എംഡിഎംഎ കേസില് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് പൊലീസ്. കേസില് അറസ്റ്റിലായ അധ്യാപികമാരെ ലഹരി സംഘത്തില് എത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായ അനസ് എന്നാണ് വിവരം. കീര്ത്തനയെയാണ് അനസ് ആദ്യം വലയില് കുരുക്കിയത്. അനസിൻ്റെ വീടിന് സമീപം കീര്ത്തന വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുവരും തമ്മില് പരിചയപ്പെട്ടത്. ഈ പരിചയം വഴിയാണ് മയക്ക് മരുന്ന്- സാമ്പത്തിക ഇടപാടിലേക്ക് കീര്ത്തന എത്തിയത്. തുടര്ന്ന് മറ്റ് അധ്യാപികമാരെയും വലയിലാക്കി.
അനസിന് സെക്സ് റാക്കറ്റുമായി ബന്ധമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. നിരവധി പെണ്കുട്ടികളെ അനസ് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാക്കിയെന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. പരിചയപ്പെടുന്ന പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് രാസ ലഹരി നല്കി പിന്നീട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലഹരി സംഘത്തില് എത്തിക്കും. തുടര്ന്ന് ഇവരെ കാരിയയര്മാര് ആക്കുകയാണ് അനസിൻ്റെ രീതി എന്നും നിഗമനമുണ്ട്. അനസിനെ കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി കൂടുതല് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. നിലവില് കൊയിലാണ്ടി സബ് ജയിലില് കഴിയുകയാണ് കേസിലെ ആറാം പ്രതിയാണ് അനസ്. ജയിലിലെത്തിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ പ്രതി ചേര്ത്തത്.
ലഹരി കച്ചവടത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് അനസ് സഹായം നൽകിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ആവശ്യക്കാർക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു നൽകിയതും അനസാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്താണുള്ളത്. കേസിൽ പേരാമ്പ്ര ബിആർസിയിലെ സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേറ്റർ മരുതോങ്കര സ്വദേശി കീർത്തന (31), ചെരുവാളൂർ സർക്കാർ എൽപി സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓട്ടിസം സെൻ്ററിലെ അധ്യാപിക കൂരാച്ചുണ്ട് ചെറുക്കാട്ട് സ്വദേശി കെ.കാവ്യ (29), പേരാമ്പ്ര ബിആർസിയിലെ (ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ) സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേറ്റർ ആവള കുട്ടോത്ത് വലിയപറമ്പിൽ വി.പി.നീഷ്മ (30), ഇരിട്ടി സ്വദേശിയും ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി എജൻ്റുമായ ജിജിൽ കുര്യാക്കോസ്, സഫ്വാൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ബിആര്സി അധ്യാപികമാരായ കീര്ത്തന, നീഷ്മ, കാവ്യ എന്നിവര്ക്കും അഞ്ചാം പ്രതി ജിജിന് കുര്യാക്കോസിനും ഉള്പ്പെടെയാണ് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. മുഖ്യപ്രതിയായ വയനാട് സ്വദേശിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് കേസില് നിര്ണായകമായ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവരുന്നത്. വടകര താഴെ അങ്ങാടി സ്വദേശി സഫ്വാന് രണ്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി പിടിയിലായതോടെയാണ് സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരായ മൂന്ന് ബി ആര് സി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപികമാരിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയത്.
Also Read:പുനലൂർ മോർഫിങ്: ചിത്രങ്ങൾ അശ്ലീല സൈറ്റുകൾക്ക് വിറ്റ വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ