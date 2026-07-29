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വടകര എംഡിഎംഎ കേസ്: അന്വേഷണം കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്ക്; കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത

കുട്ടികൾക്ക് ലഹരി എത്തിച്ചോയെന്ന് നിലവിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി മെറിൻ ജോസഫ്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 5:29 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ​വടകരയിൽ അധ്യാപികമാർ പ്രതികളായ എംഡിഎംഎ കേസിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പൊലീസ്. കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജി കെ കാർത്തിക് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ വ്യക്തികൾ കർശന പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കുട്ടികൾ ലഹരിക്കെണിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കുട്ടികൾക്ക് ലഹരി എത്തിച്ചോയെന്ന് നിലവിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി മെറിൻ ജോസഫും വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളുടെ വിദേശ യാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെയുളള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും മെറിൻ പറഞ്ഞു.

അധ്യാപികയായ കീർത്തന നടത്തിയിരുന്ന ബൺ മസ്‌ക കട വഴി ലഹരി ഇടപാട് നടന്നോയെന്നും അന്വേഷിക്കും. പേരാമ്പ്രയിൽ ലഹരിക്കേസിൽ നേരത്തെ പിടിയിലായ അധ്യാപകനുമായി പ്രതികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും. അധ്യാപികമാർ ആയതിനാൽ ആരും സംശയിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പിലായിരുന്നു ഇവർ പ്രവർത്തനം വിപുലമാക്കിയത്. വടകര താലൂക്കിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള യുവാക്കളും വിദ്യാർഥികളും ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ലഹരി ഇടപാട് നടത്തിയതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. മംഗളൂരു കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സംഘങ്ങളെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

ബെംഗളൂരുവിൽ ഇവർ പതിവായി നടത്തിയ യാത്രകളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘം ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൻ കണ്ണികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഡിജിറ്റലായി ലഹരി വിതരണം നടത്തുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ പുതിയ രീതിയെക്കുറിച്ചും തൂഫാൻ സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കർശന നടപടികൾ

​സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കർശന പ്രതിരോധ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബിആർസികളിലും (BRC) സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. മുഴുവൻ അധ്യാപകരുടെയും യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂളുകൾ, ഓട്ടിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാൻ ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് സർവശിക്ഷ കേരള സംസ്ഥാന പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബിആർസികളിലെയും അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങളും വകുപ്പ് ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്.

രണ്ട് ഗ്രാം എംഡിഎംഎയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കേസാണിത്. അന്വേഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് കോടികളുടെ ഇടപാടിലും. അധ്യാപികമാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ജിജിൽ കുര്യാക്കോസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മറിഞ്ഞത് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയാണ്. അധ്യാപികമാരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 16 ലക്ഷം വരെയും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ പൊലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമഗ്രശിക്ഷ കേരളയിലെ സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേറ്റർമാരായ കീർത്തന, കാവ്യ, നീഷ്‌മ എന്നിവരാണ് എംഡിഎംഎ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായത്. ഇവര്‍ക്ക് പിന്നാലേ ലഹരി ഇടപാടിലെ മുഖ്യകണ്ണിയായ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി കൂട്ടുപുഴ സ്വദേശി ജിജിൽ കുര്യാക്കോസിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

KOZHIKODE DRUG CASE
PERAMBRA BRC TEACHERS
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