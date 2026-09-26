വടകരയിൽ എംഡിഎംഎ കേസ് പ്രതിയായ അധ്യാപികയ്ക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽവച്ച് കുത്തേറ്റു
ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം
Published : September 26, 2026 at 11:22 AM IST
കോഴിക്കോട്: വടകരയിൽ എംഡിഎംഎ കേസ് പ്രതിയായ അധ്യാപികയ്ക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽവച്ച് കുത്തേറ്റു. പേരാമ്പ്ര ബിആർഡിസിയിലെ അധ്യാപികയും ലഹരിക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുമായ കീർത്തനയ്ക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന പങ്കാളി വിനീഷാണ് ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്.
ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഒപ്പിടണം എന്നതായിരുന്നു ജാമ്യവ്യവസ്ഥ. ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ വടകര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതായിരുന്നു കീർത്തന. സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലെ വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ കാത്തുനിന്ന വിനീഷ്, കീർത്തന എത്തിയ ഉടൻ കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കീർത്തനയെ ഉടൻ തന്നെ വടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. ആക്രമണം നടന്നയുടൻ തന്നെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തി വിനീഷിനെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴടക്കി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും, കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണോ പ്രതി എത്തിയതെന്ന് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ലഹരിക്കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായ കേസാണ് വടകര എംഡിഎംഎ കേസ്. മൂന്ന് അധ്യാപികമാരാണ് ഈ കേസിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ മുഖ്യപ്രതിയാണ് കീർത്തന. കാവ്യ, നീഷ്മ എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കീർത്തനയ്ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ കാവ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. പേപ്പർ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇവർ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കെയാണ് കീർത്തനയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
കീർത്തനയും വിനീഷും കുറച്ചുകാലമായി ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലഹരിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ ഇവർക്കിടയിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകേണ്ട അധ്യാപകർ തന്നെ മാരക ലഹരിമരുന്നുമായി പിടിയിലായത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകേണ്ടവർ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ വച്ചുതന്നെ മുഖ്യപ്രതിക്ക് നേരെ വധശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ വച്ച് ആയുധവുമായി എത്തി ഒരാളെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:- 'പാതിരാത്രി കണ്ണിൽ പാമോയിലൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ബിപ്പ്ളവ അടിമകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു'; സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ മറുപടി