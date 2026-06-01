ബാധ്യത അഞ്ച് കോടി രൂപ; വടകരയിലെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ പരാതികളുമായി നാട്ടുകാർ
കടത്തനാട് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തട്ടിപ്പ് കേസില് ബാങ്കിനെതിരെ പരാതിയുമായി എട്ട് പേര് രംഗത്ത്, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഹാജി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതം, തട്ടിപ്പ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സഹകരണവകുപ്പ്
Published : June 1, 2026 at 2:00 PM IST
കോഴിക്കോട്: വടകരയിലെ കടത്തനാട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ (കൽക്സ്) നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിനിരയായി തിരുവള്ളൂർ സ്വദേശി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഹാജി ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ പേർ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രംഗത്തെത്തി.
രോഗികളായവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. പയ്യോളി അയനിക്കാട് സ്വദേശി അൻവർ ഹുസൈനും മകൾ ആയിഷ ഫിദയ്ക്കും പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ മണിയൂർ സ്വദേശികളായ എട്ട് പേരും പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ചികിത്സാച്ചെലവിന് പണമില്ലാതെ കുടുംബം
നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള അൻവർ ഹുസൈൻ സ്ഥിരവരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് 19 ലക്ഷം രൂപ സൊസൈറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. എന്നാൽ ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കാതായതോടെ പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾക്കൊടുവിൽ പല തവണയായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് തിരികെ ലഭിച്ചത്. സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർമാർ ബാക്കി തുക നൽകാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല.
തുടർന്നാണ് നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചത്. ചികിത്സ മുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി കുടുംബത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. എന്നിട്ടും സൊസൈറ്റി അധികൃതർ കബളിപ്പിക്കൽ തുടരുകയാണെന്ന് അൻവർ ഹുസൈൻ വിശദീകരിച്ചു. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ അൻവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേസ് നീളുന്നത് തുക ലഭിക്കാൻ വൈകുമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പലരും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
സൊസൈറ്റിയിൽ ആകെ 94 നിക്ഷേപങ്ങളിലായി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അൻവർ ഹുസൈൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2026 മാർച്ചോടെ മുഴുവൻ ബാധ്യതകളും തീർക്കുമെന്നാണ് ഭാരവാഹികൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. പണം തിരികെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പണം ചോദിച്ച നിക്ഷേപകന് മർദനം
നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിന് സൊസൈറ്റി ഓഫിസിൽ വച്ച് പിതാവിനെ ഭാരവാഹികൾ മർദിച്ചതായി അൻവറിൻ്റെ മകൾ ആയിഷ ഫിദ പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസാവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം വാങ്ങാൻ ഓഫിസിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു മർദനം. അസുഖബാധിതനാണെന്ന് പോലും പരിഗണിക്കാതെയാണ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. പണം ലഭിക്കാതായതോടെ കുടുംബം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു അനുകൂല നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി.
വടകര മേഖലയിൽ അടുത്തിടെയായി സമാന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ വർധിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഹാജിയുടെ മരണം പ്രദേശത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ പേർ ദുരനുഭവങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ച മുഴുവൻ തുകയും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് പല നിക്ഷേപകരും. പലരും വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ്. മരുന്നിനും നിത്യച്ചെലവിനും പോലും പണമില്ലാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. സഹകരണ മേഖലയിലുള്ള വിശ്വാസം മുതലെടുത്താണ് ഇത്തരം സൊസൈറ്റികൾ സാധാരണക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്നത്.
ആകർഷകമായ പലിശയും ലാഭവിഹിതവും ഇവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച ശേഷം കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പണം തിരികെ നൽകാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന രീതി. പണം തിരികെ ചോദിക്കുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശനമായ പൊലീസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. നഷ്ടപ്പെട്ട തുക സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും നിക്ഷേപകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ പരാതികളുമായി രംഗത്തെത്തിയേക്കും. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇവരുടെയെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായ ആവശ്യം.
