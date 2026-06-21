'ഡിവൈഎഫ്ഐയെ നിരന്തരം അധിക്ഷേപിക്കുന്നു'; കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ലെന്ന് വി വസീഫ്
വാർത്തകൾ കണ്ട് കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല. സംഘടനയെ നിരന്തരം അധിക്ഷേപിക്കാനാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വസീഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കാസർകോട് നടന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ സമ്മേളനത്തിലെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിലാണ് പ്രതികരണം.
Published : June 21, 2026 at 8:52 PM IST
കാസർകോട്: മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് വി വസീഫ്. സംഘടനയ്ക്കെതിരെ നുണപ്രചരണ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനം. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് വസീഫ് പറഞ്ഞു. വാർത്തകൾ കണ്ട് കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല. സംഘടനയെ നിരന്തരം അധിക്ഷേപിക്കാനാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വസീഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കാസർകോട് നടന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ സമ്മേളനത്തിലെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്.
ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർകോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുയോഗത്തിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വസീഫ് ശബ്ദമുയർത്തിയത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എത്രവേണമെങ്കിലും വിമർശിച്ചുകൊള്ളൂ. ആ വിമർശനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപമായി കാണരുത്. ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം മാധ്യമങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തരുത്. നുണകൾ മാത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഈ സംഘടിത യൗവ്വനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഭാസ്ക്കര കുംബളയുടെയും സഖാവ് ഔദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെയും പ്രസ്ഥാനമാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ നാല് വാർത്തകൊണ്ട് തളർത്തിക്കളയാമെന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നുണപ്രചരണ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് താൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ നിങ്ങൾത്തന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നിരന്തരം ഒരു നാടിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയെ ആക്ഷേപിക്കാനും അപമാനിക്കാനും നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇതിനെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിന്ന് ക്ഷമിച്ച് പോകുമെന്ന് ആരും കരുതിപ്പോരേണ്ടതില്ല എന്നും വസീഫ് വ്യക്തമാക്കി.
ജില്ലയിലെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ച മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചെന്ന് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വാർത്തകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.
വിമർശനത്തിലേയ്ക്ക് വഴിതെളിയിച്ച വാർത്ത
കൊല്ലപ്പെട്ട ഔഫ് അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ പേരിൽ ഫണ്ട് പിരിച്ച് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്മാരകം സ്ഥാപിച്ചില്ല. മൊഗ്രാലിലെ മുഹമ്മദ് റഫീഖിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് എന്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല.
രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടുകളുടെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചില്ലെന്നും പൊതുചർച്ചയിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു.
നേരത്തെ ഉയർന്ന ഫണ്ട് തിരിമറിയിലും കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടായില്ല.
ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ശാസനയിൽ ഒതുക്കി. വിഷയത്തിൽ ഓഫിസ് സെക്രട്ടറിയെ രക്തസാക്ഷിയാക്കി എന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു. കാസർകോട്, ഉദുമ, നീലേശ്വരം, ചെറുവത്തൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഇതായിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റിനെ പ്രകോപനത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ച വാർത്ത.
Also Read: 'കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണം'; ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യവുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ