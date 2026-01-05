നേമത്ത് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല; വാർത്തകൾ തള്ളി വി ശിവൻകുട്ടി
പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ മത്സരിക്കുമെന്നും മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : January 5, 2026 at 10:25 AM IST
തൃശൂർ: നേമം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ താൻ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ടേം വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിലെന്നും മണ്ഡലത്തിൽ താൻ മൂന്ന് തവണ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒ രാജഗോപാലിനെയും കുമ്മനം രാജശേഖരനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ശേഷം സംസാരം നിർത്തിയപ്പോൾ ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ടായതാകാം തെറ്റായ വാർത്തകൾക്ക് കാരണം. എന്നാൽ ബോധപൂർവം ആരെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിയമസഭയിലേക്ക് താൻ മത്സരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ല.
ഇക്കാര്യം പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. സ്വന്തമായി സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രീതി സിപിഎമ്മിലില്ല. പാർട്ടി നിർദേശിച്ചാൽ താൻ മത്സരിക്കും. സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എൽഡിഎഫ്, സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റികളാണ്. ബിജെപിയിലും കോൺഗ്രസിലും സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് സ്വന്തമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫലമായിരിക്കില്ല നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ടിങ് പാറ്റേൺ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ബിജെപിക്ക് നേമത്തുള്ള അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. നേമത്ത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സീറ്റ് നിലനിർത്തുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ വോട്ടിങ് വ്യത്യാസമൊന്നും തങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ലെന്നും വി ശിവൻകുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ശക്തനായ സ്ഥാനാർഥി ഉണ്ടാകുമെന്നും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും അട്ടിമറികൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മണ്ഡലമാണ് നേമം. 2016ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒ രാജഗോപാലിലൂടെ ബിജെപി കേരള നിയമസഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത് നേമത്തിലൂടെയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഗുജറാത്ത് എന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലം 2021ൽ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ഒരു സീറ്റ് നേടുക എന്നതിലുപരി വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ അഭിമാനപ്രശ്നം കൂടിയായിരുന്നു. അന്ന് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് വി ശിവൻകുട്ടി ബിജെപിയുടെ കുമ്മനം രാജശേഖരനെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കെ മുരളീധരനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി മണ്ഡലം എൽഡിഎഫിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചത്. അന്നത്തെ ആ വിജയത്തിന് ശേഷം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനകീയ ഇടപെടലുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വീണ്ടും വിജയം ആവർത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയം
സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥാനാർഥി നിർണയം എന്നത് കർക്കശമായ സംഘടനാ രീതികൾക്ക് വിധേയമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് ടേം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് സീറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന നയം പാർട്ടി കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിജയസാധ്യത, മണ്ഡലത്തിലെ സ്വാധീനം, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ഇതിൽ ഇളവുകൾ നൽകാൻ അധികാരമുണ്ട്. മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഇളവുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട്. ഈ സംഘടനാ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പൊതുവായ പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതാകാം താൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന വാർത്തകൾക്ക് കാരണമെന്ന് ശിവൻകുട്ടി പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് വി ശിവൻകുട്ടി. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം മേയർ എന്ന നിലയിലും എംഎൽഎ എന്ന നിലയിലും മന്ത്രി എന്ന നിലയിലും ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേമം പോലുള്ള അതീവ നിർണായകമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരാതെ ഏറ്റവും വിജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ തന്നെ നിർത്തുക എന്നതാകും സിപിഎമ്മിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ചയും നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ബിജെപിയുടെ സ്വാധീനവും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഇടതുപക്ഷം. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണയും എൽഡിഎഫ് കൊടി പാറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും, സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
പുനർജനി കേസ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശിപാർശ ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ശബരിമലയിൽ നടന്നതുപോലെയുള്ള കൊള്ളയാണ് പുനർജനിയിലും നടന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 19 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പാണ് നടന്നതെന്നും ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം നടത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കരിവാരിത്തേക്കാനായി ആരും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകില്ല. സിപിഐ ആണ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പേടിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത് ലളിതവൽക്കരിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാൻ ആവില്ലെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. പരാതിരഹിത കലോത്സവത്തിന് നിയമനിർമാണം ആവശ്യമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ നിയമനിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അപ്പീലുകൾ കൂടുന്നു എന്നും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും മന്ത്രി
