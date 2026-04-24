നഗരസഭ റീൽസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമൊതുങ്ങുന്നു; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി
കേന്ദ്ര ചട്ടപ്രകാരം പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വഴി തെരുവുനായ ശല്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും നഗരസഭ തന്നെയാണെന്ന് ശിവൻകുട്ടി
Published : April 24, 2026 at 2:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരസഭയുടെയും ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെയും നിലപാടുകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. നഗരസഭയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ മുൻ മേയറെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട്. നഗരമെങ്ങും മാലിന്യക്കൂമ്പാരമാണ്. ഹരിതകർമസേനയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും താളംതെറ്റി. റീൽസ് ഷൂട്ടിങ് മാത്രമായി നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനം മാറിയെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
നഗരസഭയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല
തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായതിനാൽ നഗരത്തിൽ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഭയത്തോടെ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ. കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്. കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ പഴിചാരി നഗരസഭയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല.
നഗരത്തിൽ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയോ അഴുക്കുചാലോ നടപ്പാക്കാനുള്ള പൂർണ അധികാരം നഗരസഭയ്ക്കുണ്ട്. കേന്ദ്ര ചട്ടപ്രകാരം പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വഴി തെരുവുനായ ശല്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അവർ തന്നെയാണ്. ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അലംഭാവത്തിൻ്റെ പര്യായമായി നഗരസഭ ഭരണം മാറി. മേയർ എന്തിനാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ബിജെപി ഭരണസമിതി തികഞ്ഞ പരാജയം
ബിജെപി ഭരണസമിതിയും തികഞ്ഞ പരാജയമാണ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയോടാണ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിൽ മറുപടി തേടേണ്ടതെന്ന ബിജെപി നേതാവ് വിവി രാജേഷിൻ്റെ പ്രസ്താവന ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ശിവൻകുട്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അധികാരത്തിലെത്തി 40 ദിവസത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരുവനന്തപുരം വികസന ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയാണ് വിവി രാജേഷ് ഉൾപ്പെട്ട ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചത്. വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം മിണ്ടുന്നില്ല.
വോട്ട് നേടാൻ വികസന പദ്ധതികളും മോദിയുടെ പേരും നിരത്തിയവർ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ കുടിവെള്ളത്തിന് ഗ്യാരൻ്റി നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ തലസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യസംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകിടം മറിച്ചതാരാണെന്ന് വിവി രാജേഷിന് വ്യക്തമാകുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി പരിഹസിച്ചു.
വിളപ്പിൽശാല പൂട്ടിച്ചത് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും
നഗരത്തിലെ 400 ടൺ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ 1995ൽ താൻ മേയറായിരുന്ന കാലത്താണ് വിളപ്പിൽശാല പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. തൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷവും പദ്ധതി മുന്നോട്ടുപോയി. എന്നാൽ 2011ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വിളപ്പിൽശാല ഫാക്ടറി പൂട്ടിക്കുമെന്ന് കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനായി പ്രാദേശികതലത്തിൽ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തി കോൺഗ്രസ് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ബിജെപിയും അന്ന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകി. ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം മനഃപൂർവം തടസപ്പെടുത്തി പൂട്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ശിവൻകുട്ടി വിശദീകരിച്ചു.
മനുഷ്യജീവൻ വച്ച് നഗരസഭ കളിക്കരുത്
വേനൽ കടുത്തതോടെ നഗരത്തിൽ പാമ്പുശല്യം രൂക്ഷമാണ്. പാമ്പുകടിയേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിളിച്ച് യോഗം ചേർന്ന് നടപടിയെടുക്കുകയാണ് ഭരണസമിതി ചെയ്യേണ്ടത്. മനുഷ്യജീവൻ വച്ചാണ് കോർപറേഷൻ നിലവിൽ കളിക്കുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നഗരസഭയ്ക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം. പ്രശ്നത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാനും അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ താൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കലക്ടറോട് കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ജനങ്ങളുടെ ജീവന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ വില നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻ ഡിജിപിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം
മുൻ ഡിജിപിമാരായ ടിപി സെൻകുമാറും ആർ ശ്രീലേഖയും പൊലീസിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔദ്യോഗിക പദവികൾ പേരിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. സർവീസിലിരിക്കെ ഇരുവരുമെടുത്ത പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം.
ഔദ്യോഗിക കാലം കഴിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പേരിനൊപ്പം ഐപിഎസ് എന്ന് ചേർക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തന്നെ ലളിതമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം അയക്കുകയും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ ശാസ്തമംഗലം കൗൺസിലർക്ക് എന്താണധികാരമെന്നും ശിവൻകുട്ടി ചോദിച്ചു.
