'സുരേഷ് ഗോപി വാ തുറക്കുന്നത് കള്ളം പറയാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും': കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി വി ശിവൻകുട്ടി
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പരാമർശത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു വി ശിവന്കുട്ടി
Published : October 23, 2025 at 8:13 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 8:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനവുമായി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. സുരേഷ് ഗോപി വാ തുറക്കുന്നത് കള്ളം പറയാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമാണെന്ന് ശിവൻകുട്ടി ആരോപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പരാമർശത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"സുരേഷ് ഗോപി വാ തുറക്കുന്നത് കള്ളം പറയാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമാണ്. പുതുശ്ശേരിയിൽ കള്ളവണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സർക്കാരിൻ്റെ നികുതി വെട്ടിച്ച വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നും ശിവൻകുട്ടി ചോദിച്ചു. തന്നെ വിമർശിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നു, അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെപ്പറ്റിയായിരിക്കുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി പരിഹസിച്ചു.
താൻ നല്ല വോട്ടിൽ ജയിച്ചു വന്നയാളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ശിവൻകുട്ടി, സുരേഷ് ഗോപിയെ കള്ളവോട്ടിൻ്റെ ആൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. കുടുംബത്തെ പോലും കൊണ്ട് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യിച്ച് അവരെക്കൂടി അതിൽ കക്ഷിയാക്കാൻ മടിക്കാത്ത ആളാണ്. കള്ളവോട്ടിൻ്റെ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് നാട്ടുകാർ വലിയ വില കൊടുക്കുന്നില്ല.
സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ നടത്തുന്ന കലുങ്ക് സഭകളാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പുതിയ സിദ്ധാന്തമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും അദ്ദേഹം നാടിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നും മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി ചോദിച്ചു. ചുമ്മാ വായിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്.
സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സാധാരണക്കാരുടെയും പാവങ്ങളുടെയും പട്ടികജാതിക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള സമയമോ മനസ്സോ ഇല്ലെന്നും ശിവൻകുട്ടി വിമർശിച്ചു. നിവേദനം വാങ്ങിയശേഷം അത് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൈ കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് തുടച്ച ആളാണ്.
സുരേഷ് ഗോപി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനോടും ശിവൻകുട്ടി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയാൽ അയാൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഓരോ സിനിമയും മോഹൻലാലും അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടും, അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. വേറെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ നല്ല പയ്യന്മാർ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഉണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയമൊന്നുമില്ലെന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ തടി കാണിച്ചുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നും ശിവൻകുട്ടി പരിഹസിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അഭിനയിക്കുന്നതുപോലെ അല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് എങ്ങനെയെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നും ശിവൻകുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
18 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകും: സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രഖ്യാപനം
ഇടുക്കി വട്ടവടയിലെ കലുങ്ക് സംഗമത്തില് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമുയർത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പ്രദേശത്തെ പാവപ്പെട്ട 18 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി. പ്രദേശത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തോട് "വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വരട്ടെ, അവരൊക്കെ തെറിച്ചു മാറട്ടെ" എന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചത്. തന്നെ എപ്പോഴും കളിയാക്കുന്ന മന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വീട് വെച്ച് നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പം വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ച ശേഷം ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നവരെ റോഡിൽ പിടിച്ചുനിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യണം. വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ച് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കും ഇത്. പി.എം.എ.വൈ (പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന) പദ്ധതി വേണ്ടെന്നുവെച്ച് ലൈഫ് മിഷൻ വഴി വീട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാക്കു പാലിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സർക്കാരിന് ഒരു മാതൃകയാവാനാണ് ഈ വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകുന്നതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
