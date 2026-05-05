"നേമത്ത് കോണ്ഗ്രസ് വോട്ട് ബിജെപിക്ക്", കണക്കുകള് നിരത്തി ആരോപണവുമായി ശിവൻകുട്ടി
പരാജയം ജനവിധി എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി
By PTI
Published : May 5, 2026 at 5:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിച്ച വമ്പൻ അട്ടിമറികൾക്കൊടുവിൽ, തൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ നേമത്തെ പരാജയത്തിന് പിന്നിൽ യുഡിഎഫ്-ബിജെപി രഹസ്യ ധാരണയാണെന്ന ആരോപണവുമായി മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി എൽഡിഎഫ് വൻ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
നേമത്ത് തൻ്റെ പരാജയത്തിന് യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്നായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ബിജെപിയിലേക്ക് മറിച്ചതാണ് ഫലം മാറാൻ കാരണമെന്ന് ശിവൻകുട്ടി ആരോപിച്ചു. 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ നേമത്ത് 7,000-ത്തോളം വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു. ഈ വോട്ടുകളെല്ലാം ബിജെപിക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻതോതിൽ പണവും മദ്യവും ഒഴുക്കി. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം യുഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മിൽ അവിശുദ്ധ സഖ്യമുണ്ടായിരുന്നു," ശിവൻകുട്ടി ഒരു ടിവി ചാനലിനോട് പ്രതിനിധീകരിച്ചു. പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ 21 അംഗങ്ങളിൽ 13 പേരും യുഡിഎഫ് തരംഗത്തില് തകർന്നു വീണ കാഴ്ചയാണ് ഇത്തവണ കണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, കെ. രാജൻ, ജി.ആർ. അനിൽ, കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, പി. പ്രസാദ്, സജി ചെറിയാൻ എന്നിവർ മാത്രമാണ് പരാജയഭീതിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
പരാജയം ജനവിധി എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ പാർട്ടി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ ജനവിധിയായി പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും, തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എൽഡിഎഫിന്റെയും സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെയും പരാജയത്തിന് മറ്റു പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ടെന്നും, അത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേമം
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എപ്പോഴും സവിശേഷ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നേമം. 2016-ൽ ഒ. രാജഗോപാലിലൂടെ ബിജെപി ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന ഈ മണ്ഡലം, 2021-ൽ എൽഡിഎഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യം അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2026-ൽ വീണ്ടും ഒരു അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെ ബിജെപി തങ്ങളുടെ 'ഗുജറാത്ത്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേമത്ത് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ 57,192 വോട്ടുകൾ നേടി 4,978 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.
മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള ഭരണപരിചയവും, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിലുള്ള നേതൃത്വവും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നൽകി. മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ച പദ്ധതികൾ യുവാക്കളുടെയും നിഷ്പക്ഷ വോട്ടർമാരുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കി. രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരം നേമത്ത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി. ശിവൻകുട്ടിക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായി.
തിരുവനന്തപുരത്തെ നഗര-അർദ്ധനഗര മേഖലകളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി മാറി. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളേക്കാൾ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ.എസ്. ശബരീനാഥന് നേമത്ത് വോട്ട് വിഹിതം കുറഞ്ഞു. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ യുഡിഎഫ് വോട്ടുകളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം എൽഡിഎഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തിയതായും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
