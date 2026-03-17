ഏറ്റുമാനൂര്‍ ചെങ്കൊടി നിറഞ്ഞു; പ്രചാരണത്തില്‍ ബഹുദൂരം മുന്നില്‍ വി എന്‍ വാസവന്‍, മുദ്രവാക്യങ്ങള്‍ മുഴക്കി റോഡ് ഷോ

കോട്ടയത്ത് പ്രചാരണത്തില്‍ സജീവമായി വി എന്‍ വാസവൻ, ഗംഭീരമായ റോഡ് ഷോ, ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവൻഷൻ 18 ന്

മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍ V N VASAVAN ROAD SHOW വി എന്‍ വാസവന്‍ റോഡ് ഷോ LDF
V N Vasavan election Campaign in Kottayam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 8:49 PM IST

കോട്ടയം: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അങ്കത്തട്ട് ഒരുങ്ങിയതോടെ പ്രചാരണത്തിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തി വി എൻ വാസവൻ. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആരെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്‍ഡിഎഫ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ച്. നടി വീണാനായരാണ് ഇവിടുത്തെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാർഥി. പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ റോഡ് ഷോ നടത്തിയാണ് വാസവന്‍ മണ്ഡലമാകെ നിറഞ്ഞത്.

വി എന്‍ വാസവൻ്റെ റോഡ് ഷോ (ETV Bharat)

പേരൂർ പള്ളിക്കൂടം കവലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ സിപിഐ സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി കെ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ സ്ഥാനാർഥി തുറന്ന ജീപ്പിൽ സമ്മതിദായകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തു. ചെങ്കൊടിയും വർണ ബലൂണുകളും ചിത്രമുള്ള പ്ലക്കാർഡുകളുമായി നൂറുകണക്കിന് പ്രവത്തകർ റോഡ്‌ ഷോയിൽ അണിനിരന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ജിം അലക്‌സും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

റോഡിനിരുവശവും സ്ഥാനാർഥിയെ കാണാൻ വന്‍ ജനാവലി തടിച്ചുകൂടി. പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ മാലയിട്ടു സ്വീകരിച്ചു. വി എൻ വാസവൻ്റെ വിജയത്തിനായി അണികളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി. റോഡ്‌ ഷോ കണ്ടൻചിറ കവല, പട്ടിത്താനം, ഏറ്റുമാനൂർ സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ, കാരിത്താസ്, മാന്നാനം, അതിരമ്പുഴ, പ്രാവട്ടം, പള്ളിത്താഴെ, വില്ലൂന്നി, കരിപ്പൂത്തട്ട്, തൊണ്ണംകുഴി, പനമ്പാലം, കുടയംപടി, അയ്‌മനം, പരിപ്പ്, ഒളശ്ശ, ഏനാദി, ഇല്ലിക്കൽ, തിരുവാർപ്പ് വഴി കുമരകത്ത് സമാപിച്ചു.

എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളായ കെ എൻ വേണുഗോപാൽ, എം എസ് സാനു, ഇ എസ് ബിജു.
വി ജയപ്രകാശ്, ബാബു ജോർജ്, കെ ഐ കുഞ്ഞച്ചൻ, ജോസ് ഇട വഴിക്കൽ, രഘു ബാലരാമപുരം, കെ ടി രമേശ്, ബിനു ബോസ്, രാജീവ് നെല്ലിക്കുന്നേൽ, മുരളി തകിടിയേൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

സിപിഐ എം മുതിർന്ന നേതാവ് വൈക്കം വിശ്വൻ വിജയാശംസകൾ നേർന്ന് പൊന്നാട അണിച്ച് സ്ഥാനാർഥിയെ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് മാന്നാനം കെഇ സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാ. ജെയിംസ് മുല്ലശേരിയെ സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്ന് ചാവറ ആശ്രമവും സന്ദർശിച്ചു.

അതിരമ്പുഴ സെൻ്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച്ച് വികാരി, ഏറ്റുമാനൂർ ക്രിസ്‌തുരാജ് ചർച്ച് വികാരി ഫാ. തോമസ് കുത്തുകല്ലുങ്കൽ എന്നിവരെ കണ്ട് അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവൻഷൻ 18 ന് വൈകിട്ട് നാലിന് നന്ദാവനം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേരും.

