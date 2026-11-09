'മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വൺമാൻ ഷോയാണ്, ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവു സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ'; സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി വി എൻ വാസവൻ
ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവുവിനെ സ്ഥനാത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ക്രമവിരുദ്ധവും ചട്ടവിരുദ്ധവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാത്തതാണെന്ന് വാസവൻ പറഞ്ഞു.
Published : November 9, 2026 at 4:02 PM IST
കോട്ടയം: എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവുവിനെ സ്ഥനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻമന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായ വി എൻ വാസവൻ. ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവു സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും, അത് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മനസിലായതാണെന്നും വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ രംഗത്തെല്ലാം തികഞ്ഞ സത്യസന്ധതയോടെയും ആത്മാർഥതയോടെയും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന്" വാസവൻ പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ക്രമവിരുദ്ധവും ചട്ടവിരുദ്ധവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാത്തതാണ്. 1994ൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫോറിൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഓരോ ഔട്ട്ലെറ്റും പുതുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നത്.
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അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് 2009ലാണ്. പിന്നീട് വന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആദ്യം ലൈസൻസില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് 418 ബാറുകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നിഷേധിച്ചു. അതിനെ പലരും ഇടപ്പെട്ട് സമ്മർദം ചെലുത്തി വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ഒരു നീക്കമാണ് ബിയറും വൈനും കൊടുക്കുന്ന പാർലർ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വാസവൻ പറഞ്ഞു.
ഇവിടെ യഥാർഥത്തിൽ ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവു എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൃത്യമായി നിയമവും ചട്ടങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം സർക്കാരിൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധതക്ക് കൂട്ട് നിന്നില്ല എന്ന് വേണം ഈ സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് നാല്, അഞ്ച് മാസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളു. പല വിഷയങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും തീരുമാനമൊന്നുമാകാതെ ഓരോ മന്ത്രിയും ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ഈ സർക്കാരിൽ ഒരു വൺമാൻ ഷോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.
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