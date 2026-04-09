'കേരളത്തിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം': നിയമസഭയിൽ എൻഡിഎ നിർണായക ശക്തിയാകുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ
കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം ഉൾപ്പടെ കേരളത്തിലെ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റേയും ബിജെപിയുടേയും സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തുമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ലായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : April 9, 2026 at 9:47 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പായി ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് വി. മുരളീധരൻ. 2047ൽ ഇന്ത്യയെ വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാനും കേരളത്തെ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാനും ഈ ഫലം കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിർണായക ശക്തിയായി എൻഡിഎ
ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഗതി നിശ്ചയിക്കുന്ന ശക്തിയായി മാറുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പായി ഇത് അറിയപ്പെടും. കഴക്കൂട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപിയുടെയും എൻഡിഎയുടെയും സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ച് നിയമസഭയിൽ എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയാണ് ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ വി. മുരളീധരൻ പങ്കുവച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴക്കൂട്ടത്തെ പ്രതീക്ഷ
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെക് നഗരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കഴക്കൂട്ടം അടുത്തിടെയാണ് ബിജെപിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി മാറിയത്. ശബരിമല വിഷയവും സ്വർണക്കൊള്ളയുമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചയായത്. അതിനാൽ കേരളം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണ് കഴക്കൂട്ടത്തേത്.
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ബിജെപിയാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പാർട്ടി ഇവിടെ കാഴ്ചവച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴക്കൂട്ടത്ത് ബിജെപി വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നത്. വികസന മുരടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയായ മണ്ഡലത്തിൽ താമര വിരിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നേതൃത്വം.
വികസനം മുൻനിർത്തി പ്രചാരണം
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് എൻഡിഎ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിനായി എത്തിയത് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നൽകിയത്. ഇരു മുന്നണികളുടെയും അഴിമതിയും വികസന മുരടിപ്പും തുറന്നുകാട്ടിയാണ് ബിജെപി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പേരുമാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ സജീവമായിരുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു എൻഡിഎയുടെ പ്രചാരണം.
ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി നിർണായക ശക്തിയായി മാറി. കഴക്കൂട്ടത്തിന് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം, നേമം, വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ എന്നതിനപ്പുറം മൂന്നാം ബദലായി എൻഡിഎ ഉയർന്നുവരുമെന്നാണ് വി. മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടെ ഇനി ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം. പോളിങ് ശതമാനത്തിലെ വർധന അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻഡിഎ ക്യാമ്പ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്താനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
