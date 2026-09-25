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'ബി.ജെ.പിയിൽ വേറെയും മുരളീധരന്മാരുണ്ട്'; സി.എം.ആർ.എൽ ഡയറി വിവാദത്തിൽ വി. മുരളീധരൻ

സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങൾ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷോൺ ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു

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V. Muraleedharan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 2:01 PM IST

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തൃശൂർ: മാസപ്പടി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.എം.ആർ.എൽ ഉടമ ശശിധരൻ കർത്തയിൽനിന്ന് പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് എം.എൽ.എയും ബി.ജെ.പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ വി. മുരളീധരൻ. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും, ആർക്കുവേണമെങ്കിലും തൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങൾ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷോൺ ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം വി. മുരളീധരൻ്റെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടതായി വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

പാർട്ടി ഫണ്ടും ഫണ്ട് ശേഖരണവും
2010 ഡിസംബർ മുതൽ 2015 വരെയുള്ള ആറ് വർഷക്കാലം താൻ ബി.ജെ.പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം തൻ്റെ വീട്ടിൽനിന്നുള്ള പണം കൊണ്ടല്ല നടത്തിയത്. പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തകർ പലരിൽനിന്നും പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം. അതിൻ്റെ കണക്കുകളും രേഖകളും സംഭാവന രസീതുകളുമൊക്കെ അതത് സ്ഥലങ്ങളിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. ചിലയിടങ്ങളിൽ താൻ നേരിട്ട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടാകാമെന്ന് മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

തൻ്റെ ഓർമയിൽ 2012-13 കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ശേഖരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതിവച്ചാൽപോലും പാർട്ടി ഫണ്ടായാണ് കണക്കാക്കുക. ബി.ജെ.പിയിൽ താൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തും നിരവധി ആളുകൾ മുരളീധരൻ എന്ന പേരിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ പേരുകാരുണ്ട്. അവരിൽ ആരെങ്കിലുമാണോ പണം വാങ്ങിയതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആസ്തിവിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം
താൻ പണം വാങ്ങിയത് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ ആർക്കുവേണമെങ്കിലും കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം. 2009-ലാണ് താൻ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്. തുടർന്ന് 2016, 2024, 2026 വർഷങ്ങളിലും മത്സരിച്ചു. ഈ നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തൻ്റെ ആസ്തിവിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1999 മുതൽ 2004 വരെ നെഹ്‌റു യുവ കേന്ദ്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലംമുതൽ ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്ന ആളാണ് താൻ. ഓരോ വർഷത്തെയും വരുമാനത്തിന് കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ട്. 2012-ന് ശേഷം ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയോ സ്വർണമോ വാങ്ങിയതായി ആരെങ്കിലും തെളിവ് സഹിതം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, താൻ പണമുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു.

വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും രാജി ആവശ്യവും
തൻ്റെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ മക്കളെ വിദേശത്ത് പഠിപ്പിക്കാനായി പണം ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ആരും പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. തൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്കും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. സർക്കാരിനോ വിജിലൻസിനോ സി.ബി.ഐക്കോ ആർക്കുവേണമെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്താം.

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എന്നാൽ, വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രാജി വയ്ക്കണം. കാരണം, അവർ അധികാരത്തിലിരിക്കെ അവരുടെ കീഴിലുള്ള വിജിലൻസ് അവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തില്ലെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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