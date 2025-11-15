പാലത്തായി കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തണമെന്ന് മുരളീധരന്
ജനവിധിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് തിരുത്തണം. എൻഡിഎയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവർ നിലവാരമില്ലാത്തവരാണെന്ന കോൺഗ്രസ് പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്ന് മുരളീധരന്
Published : November 15, 2025 at 4:23 PM IST
കാസർകോട്: അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്ടര് നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണം, പാലത്തായി പീഡനക്കേസ് എന്നിവയുടെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടെന്നും കേസ് അന്വേഷിച്ച എസിപി (അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പൊലീസ്) സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായതിന് പിന്നിൽ സഹായത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ വി മുരളീധരൻ. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) കണ്ടെത്തലുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാലത്തായി കേസ്: അട്ടിമറി ആരോപണം
കേരളത്തിൽ സിപിഎം അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കള്ളക്കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു. കണ്ണൂർ പാലത്തായി പീഡനക്കേസുകളെപ്പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ബിജെപി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "കേസ് അന്വേഷിച്ച എസിപി ഇപ്പോൾ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയാണ്. ഇത് ചെയ്ത സഹായത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം," മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്ക്
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തണം. പത്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റ് വൈകിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോൺഗ്രസിനും ശശി തരൂരിനും പിന്തുണ
കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും മുരളീധരൻ വിമർശിച്ചു. ജനവിധിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് തിരുത്തണം. എൻഡിഎയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവർ നിലവാരമില്ലാത്തവരാണെന്ന കോൺഗ്രസ് പരാമർശം പിൻവലിക്കണം.
ശശി തരൂർ ബിജെപിയുമായി അടുക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം തനിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, കോൺഗ്രസിലെ കുടുംബാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തരൂരിൻ്റെ പ്രതികരണത്തോട് യോജിച്ചു. "കഴിവുള്ളവർക്ക് കോൺഗ്രസിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്," മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബ വാഴ്ചാ രാഷ്ട്രീയം വിശദമാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പോര്ട്ടല് പ്രോജക്ട് സിന്ഡിക്കേറ്റിലെഴുതിയ ലേഖനം വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. നെഹ്റു ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുടര്ച്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ലേഖനത്തില് ആ കുടുംബത്തിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷത്തില് വിമര്ശനമില്ലെങ്കിലും ലേഖനത്തിലുടനീളം കുടുംബ വാഴ്ചയെ വിമര്ശിക്കുകയായിരുന്നു തരൂര് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലാപാടാണ് ഇന്ന് മുരളീധരന് എടുത്തത്.
ക്ഷേത്രസംരക്ഷണ സമ്മേളനം ഇന്ന്
വിശ്വാസവും വികസനവും ഭക്തരുടെ അവകാശം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശബരിമല സംരക്ഷണ സമ്മേളനം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് നടക്കും. കാസർകോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻ്റ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സമ്മേളനം വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.