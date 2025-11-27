ETV Bharat / state

'വി എം വിനു എന്ന അധ്യായം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, വാക്കുപാലിക്കും'; രാമായണ കഥയുമായി കെ സി അബു

കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൽ യുഡിഎഫിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിനുവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിന് മടിയില്ലെന്നും അബു

V M VINU CHAPTER IS NOT OVER
വി എം വിനു, കെ സി അബു (ETV Bharat)
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് മേയർ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വി എം വിനു വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് പിന്‍മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിനുവിനായുള്ള വാതിൽ കോൺഗ്രസിൽ അടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റും കോർ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ സി അബു. കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൽ യുഡിഎഫിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിനുവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിന് മടിയില്ലെന്നും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെന്നും കെ സി അബു പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നിർത്തിയത്. പാർട്ടിക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് വിശദീകരിക്കാൻ കെ സി അബു കൂട്ടുപിടിച്ചതാകട്ടെ രാമായണ കഥയെയും.

കെ സി അബു (ETV Bharat)
യുവ രാജാവാകേണ്ട ശ്രീരാമനോട് വനവാസത്തിന് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു മടിയും കൂടാതെ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ ശിരസാ വഹിച്ച് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ കാട്ടിലേക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പോയി. കൂടെ സീതാദേവിയും. അപ്പോഴാണ് രാജഭരണം ഭരതന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. വനവാസത്തിന് പോകുന്ന മകനോട് കാലിലെ മെതിയടി അഴിച്ചു വെക്കാൻ അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ മെതിയടി തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് ഭരതൻ രാജഭരണം നടത്തിയത്. വനവാസം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീരാമൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഭരണവും കൈമാറി. അതുപോലെ കോർപ്പറേഷനിൽ ദൂരിപക്ഷം കൈ വന്നാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിനുവിന് കസേര ഏൽപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് മടിയില്ല. ഞങ്ങൾ വാക്കു പാലിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്- അബു പറഞ്ഞു.
'വിരാട് കോലി പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായാലും ഇന്ത്യ ജയിക്കും'

വി എം വിനു മാറിയതോടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും വിജയസാധ്യത മങ്ങി എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയും അബു ക്രിക്കറ്റ് ഉപമയിലൂടെ നൽകി. "ഇന്ത്യ കളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻ ആയ വിരാട് കോലി പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്നു എന്ന് കരുതുക. എന്നാലും ഇന്ത്യ തളരാറില്ല. പിന്നീട് വരുന്ന രോഹിത് ശർമയും മറ്റു ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻമാരും വാലറ്റം വരെ പടുകൂറ്റൻ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പോലെ വിനു ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കാതെ ഔട്ടായി. എന്നാൽ മത്സരിക്കുന്ന വിനുവിനെക്കാൾ ശക്തൻ മത്സരിക്കാത്ത വിനുവാണ്."

കലാകാരന്‍മാരുടെ പ്രതിനിധി

കോഴിക്കോടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്താണ് വി എം വിനുവിനെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചതെന്ന് കെ സി അബു പറഞ്ഞു. സാഹിത്യ നഗരമായ കോഴിക്കോട് നിരവധി എഴുത്തുകാർ, നാടക പ്രവർത്തകർ, സംവിധായകർ എന്നിവരുടെ നാടാണ്. ഇവരുടെ ഇടയിൽനിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധി ഉണ്ടാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു.

19 സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത വി എം വിനു കോഴിക്കോടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മുഖമായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ ധൈര്യപൂർവം പങ്കെടുത്ത വിനു, വളർച്ച മുരടിച്ച കോഴിക്കോടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ താൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയത്.

വോട്ടർപട്ടികയിലെ പിഴവ്

29 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് താൻ നിയമസഭയിലേക്ക് രണ്ടു തവണ മത്സരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെ ആയിരത്തിലേറെ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ചിഹ്നം കൈമാറിയ വ്യക്തിയാണ് താൻ. അപ്പോഴും വോട്ടർപട്ടിക പരിശോധിച്ചിട്ടല്ലായിരുന്നു നടപടികൾ. പക്ഷേ 18 വർഷമായി നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വിനുവിന് വോട്ട് ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് അബു പറഞ്ഞു. വിനുവിൻ്റെ ഇടതും വലതുമുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് വോട്ടുണ്ട്. വീട് മാറാതെ ഇത്രയും കാലം താമസിച്ച വിനുവിനും ഭാര്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ഇല്ലാതായത് വലിയ പിഴവാണ്.

വൈകാരിക ബന്ധമുള്ള കല്ലായി വാർഡിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ വിനു, സംവിധായകൻ ആകുന്നതിനു മുമ്പ് മാമുക്കോയക്കൊപ്പം ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നത് കല്ലായിൽ ആയിരുന്നു. യുഡിഎഫിൻ്റെ എ പ്ലസ് മണ്ഡലം കൂടിയായിരുന്ന കല്ലായിയില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹം തൽക്കാലം പിന്‍മാറിയെങ്കിലും, വോട്ടർമാർ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഊർജം നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും കെ സി അബു പറഞ്ഞു.

