ETV Bharat / state

'വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ വിരോധം വച്ച് പുലര്‍ത്തുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് സിപിഎം'; വന്‍ ജനാവലിയെ സാക്ഷിയാക്കി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ പുസ്തക പ്രകാശനം

തനിക്കെതിരെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ ബാക്കി വിരലുകൾ പറയുന്ന ആൾക്കെതിരെ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ നന്ന്. ശരിയായ രീതിയിൽ ആണോ വിമർശിക്കുക്കുന്നവർ എന്ന് ഓർക്കണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പരോക്ഷ മറുപടിയായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

V KUNJIKRISHNAN CPM KANNUR PAYYANNUR
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ പുസ്തകപ്രകാശനം ജോസഫ് സി മാത്യു നിര്‍വഹിക്കുന്നു. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 6:56 PM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട കണ്ണൂര്‍ മുന്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ പുസ്തക പ്രകാശനം വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ. മുൻമുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍റെ ഐ ടി ഉപദേഷ്ടാവ് ആയിരുന്ന ജോസഫ് സി മാത്യു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. വി എസ് അനിൽകുമാർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി.

തനിക്കെതിരെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ ബാക്കി വിരലുകൾ പറയുന്ന ആൾക്കെതിരെ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ നന്ന്. ശരിയായ രീതിയിൽ ആണോ വിമർശിക്കുക്കുന്നവർ എന്ന് ഓർക്കണമെന്നും പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് പരോക്ഷ മറുപടിയായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

V KUNJIKRISHNAN CPM KANNUR PAYYANNUR
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ പുസ്തകപ്രകാശനം ജോസഫ് സി മാത്യു നിര്‍വഹിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാൽ വിരോധം വച്ച് പുലർത്തുന്ന രീതിയാണ് നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കണം. അതിന്‍റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിലെ പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കണം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് തടയാൻ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നതെന്ന് വി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു. ചടങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തിയെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയാനും പയ്യന്നൂരിൽ മനഃപൂർവം സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനും നീക്കങ്ങൾ നടന്നു.

V KUNJIKRISHNAN CPM KANNUR PAYYANNUR
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ പുസ്തകപ്രകാശനത്തിന് എത്തിയ ജനാവലി (ETV Bharat)

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രകടനത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുകയും തന്‍റെ വീടിന് മുന്നിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ പ്രസന്നന്‍റെ ബൈക്ക് തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ചു. പ്രകാശന ചടങ്ങ് അലങ്കോലപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് സംരക്ഷണം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും കോടതി അത് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ പുസ്തകം പാര്‍ട്ടിയിലെ വലിയ സാമ്പത്തിക അഴിമതികളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത്.

V KUNJIKRISHNAN CPM KANNUR PAYYANNUR
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ പുസ്തകം വാങ്ങാനെത്തിയവരുടെ തിരക്ക് (ETV Bharat)

കൊല്ലപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി ധനരാജിന്‍റെ സഹായത്തിനായി കുടുംബസഹായം, വീട് നിർമ്മാണം, കേസ് നടത്തിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചത്. ഇതിന്‍റെ ഓരോ കണക്കുകളും പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ പാർട്ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തതിലും കൂപ്പൺ വിതരണത്തിലും നടന്ന അഴിമതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നപോലെയാണ് പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

"കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലും ധനരാജ് ഫണ്ടിലും മാത്രമായി പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമായത് 51.2 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിന് പുറമെയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ കണക്കിൽ, പാർട്ടി ഫണ്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപ ധനരാജ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന തീരുമാനം. അതുകൂടി ചേർന്നാൽ ആകെ നഷ്ടം 91.2 ലക്ഷം രൂപയാകും.

പാർട്ടിയുടെ ഇത്രയും പണം അപഹരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നേതൃത്വം പറയുന്നത്. എന്നെ അലട്ടിയ വിഷയം പാർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കണോ അതോ നേതാവിനെ സംരക്ഷിക്കണോ എന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ പാർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു; പാർട്ടി നേതാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനും. അഞ്ച് വർഷമായിട്ടും പാർട്ടി തെറ്റ് തിരുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഇത് എഴുതേണ്ടി വന്നത്.- പുസ്തകത്തിന്‍റെ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു

Also Read: "എൻഎസ്എസ്-എസ്എൻഡിപി ഐക്യം അടഞ്ഞ അധ്യായം''; തുഷാറിനെ തള്ളി ജി സുകുമാരൻ നായർ

Last Updated : February 4, 2026 at 7:05 PM IST

TAGGED:

V KUNJIKRISHNAN
CPM
KANNUR
PAYYANNUR
V KUNJIKRISHNAN BOOK RELEASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.