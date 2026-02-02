പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് മുൻപ് കണക്ക് പുറത്തുവിടണമെന്ന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ; വികസന മുന്നേറ്റ യാത്ര കണ്ണൂരിൽ
പയ്യന്നൂർ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. വികസന യാത്രയ്ക്കിടെ വിവാദം കൊഴുക്കുമ്പോൾ, പുസ്തക പ്രകാശനത്തിലൂടെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ
Published : February 2, 2026 at 8:01 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സിപിഎമ്മിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പയ്യന്നൂരിലെ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വിവാദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചും പാർട്ടി ഫണ്ട് തട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചും മുൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നടത്തിയ ആരോപണത്തിന്മേല് ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കണക്കു പറയാൻ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ വിഷയം വീണ്ടും കണ്ണൂർ സിപിഎമ്മിൻ്റെ കോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ വരും നാളുകളിലും വാദ പ്രതി വാദങ്ങൾ മുറുകുമെന്ന് ഉറപ്പായി.
വികസന മുന്നേറ്റ യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ല കടന്നു പോയ ശേഷം പയ്യന്നൂരിലെ വിവാദ ഫണ്ട് ആരോപണത്തിൽ മറുപടി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ കെ കെ രാഗേഷിനോട് പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തുന്ന ദിവസത്തിന് തലേദിവസം എങ്കിലും കണക്കാവതരിപ്പിക്കൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് പുറത്താക്കിയ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. കഴിയുമെങ്കിൽ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് മുൻപ് ഫണ്ടിൻ്റെ കണക്ക് പാർട്ടി വിശദീകരിക്കണം. പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിച്ച ശേഷം കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമാകും. കണക്ക് പുറത്തുവിടാൻ പാർട്ടിയോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്തുവിടും. എൻ്റെ കണക്കിൽ മിച്ചം വരുന്ന തുക അധിക ചെലവായി കണക്കാക്കാൻ ആകും പാർട്ടിയുടെ നീക്കമെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു കണക്കും പാർട്ടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 5 വർഷമായി നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ആണ്. പിന്നെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ചില കണക്കുകൾ ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാകും വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം നിലപാട് എടുത്തത് എന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
പുസ്തക പ്രകാശനം തടയാൻ നീക്കം
ഇതിനിടയില് പുസ്തക പ്രകാശനം ബുധനാഴ്ച നടക്കില്ലെന്ന് പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടായി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരണം നടക്കുന്നു. വരുന്ന ആൾക്കാരെ തടയാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണമെന്നും പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നും
നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വികസന മുന്നേറ്റ യാത്ര പയ്യന്നൂരിൽ
വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെ കാലിക്കടവിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ജാഥ അഞ്ചിന് പാനൂരിലെ സ്വീകരണത്തിനുശേഷം വയനാട് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും.
ആദ്യ സ്വീകരണം പയ്യന്നൂരിലായിരുന്നു. ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കാലിക്കടവിൽനിന്ന് എൽഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ജാഥയെ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ന് മാടായി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പൗരപ്രമുഖരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും. സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവർ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെത്തും. പത്തിന് പഴയങ്ങാടിയിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ആദ്യ സ്വീകരണം. മൂന്നിന് തളിപ്പറമ്പിലും നാലിന് ശ്രീകണ്ഠപുരത്തും അഞ്ചിന് ഇരിട്ടിയിലുമാണ് സ്വീകരണം.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8.30ന് മട്ടന്നൂർ റാറാ അവീസ് റെസ്റ്ററൻ്റിൽ പൗരപ്രമുഖരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച. പത്തിന് മട്ടന്നൂരിൽ സ്വീകരണം. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് അഴീക്കോട് വൻകുളത്തുവലയിലും നാലിന് കണ്ണൂരിലെയും സ്വീകരണത്തിനുശേഷം തലശേരിയിൽ സമാപിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പിണറായി കൺവൻഷൻ സെൻ്ററിലാണ് പൗരപ്രമുഖരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച. പത്തിന് മമ്പറത്ത് ആദ്യ സ്വീകരണം. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് പാനൂരിലെ സ്വീകരണത്തോടെ ജില്ലയിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാകും.
പത്തുവർഷമായി എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത വികസനമുന്നേറ്റം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ജാഥാപര്യടനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിസവങ്ങളിൽ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഗൃഹസന്ദർശനത്തിലടക്കം എൽഡിഎഫ് വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണുണ്ടായതെന്ന് കെ കെ രാഗേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. നാടിലാകെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായ ജനങ്ങൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതുകണ്ട് വിവാദങ്ങളും കള്ളപ്രചാരണങ്ങളും അഴിച്ചുവിടുകയാണ് ഒരുവിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ 1115 കോടിയുടെ വികസനപദ്ധതികളാണ് ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നടക്കുന്നതും പൂർത്തിയായതുമായ പദ്ധതികൾകൂടി ചേർത്തുവെച്ചാൽ ജില്ലയുടെ സമഗ്രവികസനമാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്നും കെ കെ രാഗേഷ് പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ എൻ ചന്ദ്രൻ, സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
