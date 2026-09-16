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സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അഴിച്ചുപണി: മാറുമോ... മാറ്റുമോ..? മാറിയാൽ അവർക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ

സിപിഐഎമ്മിൽ വലിയമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും സിപിഎം മാറുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്തു മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

V Kunhikrishnan CPIM State Secretariat P Jayarajan KK Shylaja
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 7:43 PM IST

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കണ്ണൂർ: പി ജയരാജനെ സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അലയൊലികൾ കണ്ണൂർ സിപിഎമ്മിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലും അണികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലും ഓളം തുടരുകയാണ്.

സിപിഐഎമ്മിൽ വലിയമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും സിപിഎം മാറുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്തു മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന ശക്തിയുള്ള കണ്ണൂരിൽ നിലവിൽ വലിയ പരാജയമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

രണ്ട് സിപിഎം വിമതന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ, സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തി കേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂർ ഉൾപ്പെടെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻമേലാണ് വലിയ ചർച്ചയും കോലാഹലങ്ങളും ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിലും തുടരുന്നത്. ഇതിനിടയാണ് തൻ്റെ നിലപാടുമായി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ രംഗത്ത് എത്തിയത്.

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വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

''പാർട്ടിയിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തില്ല. കമ്മിറ്റികളിൽ മാറ്റം വന്നത് കൊണ്ട് നിലപാടിലോ നായത്തിലോ മാറ്റം വരില്ല. നിലപാട് മാറ്റാൻ ഉള്ള ശ്രമം അണ് വേണ്ടത്. പി ജയരാജനെ നേരത്തെ തഴയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ നേരത്തെ വരേണ്ട ആളായിരുന്നു. നിലപാടിലും നയത്തിലും എന്ത് മാറ്റം വരും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല,'' എന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ ഇടതു പക്ഷം ശക്തി പെടണമെന്നു പറഞ്ഞ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തിരുത്തിയാൽ അവർക്ക് കൊള്ളാമെന്നും തുറന്നടിച്ചു. ശ്യാമള ടീച്ചർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ്. തളിപ്പറമ്പിലെ വിഷയം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാറുമ്പോൾ ശ്യാമള ടീച്ചർ സ്ഥാനാർഥി ആകുന്നു എന്നത് ആണ്. അത് തിരുത്താൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജോൺ ബ്രിട്ടാസോ പുതുമുഖമോ

പിണറായിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന നേതാക്കളാണ് പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് കടന്നു കയറിയത്. വലിയ മാറ്റം സിപിഐഎമ്മിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ടിവിയോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിഗതികളിൽ നാളെകളിൽ സിപിഎമ്മിൽ എന്തുമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ആകാംഷ.

കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷും മുൻ സെക്രട്ടറി എംവി ജയരാജനും പിണറായി വിജയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്‌തനാണ്. കൂടാതെ അതെ പക്ഷത്ത് തന്നെയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസും ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശാല സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ശാസന ഏറ്റുവാങ്ങിയ സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാവിയന്തെന്നതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. കൂടാതെ ഇപി ജയരാജനും കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നേതാവായ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും ഇനി ഏത് പദവികളിലേക്ക് എന്നതും വലിയ ചോദ്യ ചിഹ്നമാണ്.
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TAGGED:

V KUNHIKRISHNAN
CPIM STATE SECRETARIAT
P JAYARAJAN
KK SHYLAJA
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ

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