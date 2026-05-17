കളമശേരിയുടെ ജനനായകൻ ഇനി മന്ത്രിപദത്തിലേക്ക്; വി ഇ അബ്‌ദുൽ ഗഫൂറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയാണം

മുൻ മന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിൻ്റെ മകനും രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായ വി ഇ അബ്‌ദുൽ ഗഫൂർ നിയമസഭയിലേക്ക്, വി ഡി സതീഷന്‍ മന്ത്രിസഭയിലെ ലീഗ് മന്ത്രിയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്ക്.....

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 17, 2026 at 8:42 PM IST

എറണാകുളം: രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ കളിത്തട്ടായ കളമശേരിയിൽ നിന്ന് വൻ അട്ടിമറി വിജയവുമായി നിയമസഭയിലെത്തിയ അഡ്വ. വി.ഇ. അബ്‌ദുൽ ഗഫൂർ വി. ഡി. സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി ചുമതലയേൽക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധിയായാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി. രാജീവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന 2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മന്ത്രി പി. രാജീവിനെത്തന്നെ അട്ടിമറിച്ചാണ് അബ്‌ദുൽ ഗഫൂർ നിയമസഭാംഗമായതും ആദ്യമായി മന്ത്രിപദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും. മുൻ മന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിൻ്റെ മകനും രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായ അദ്ദേഹം, ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തുന്ന തട്ടകത്തിൽ നിന്നുതന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

1976-ൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ കൊങ്ങോർപ്പിള്ളിയിലാണ് വി.ഇ. അബ്‌ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ ജനനം. മുൻ മന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിൻ്റെയും നദീറയുടെയും മൂത്തമകനാണ്. ആലുവ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഹൈസ്‌കൂളിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. പഠനകാലത്ത് മികച്ചൊരു കായികതാരം കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ സജീവമായിരുന്ന ഗഫൂർ, കേരള സംസ്ഥാന അണ്ടർ-16 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കളമശേരി സെൻ്റ് പോൾസ് കോളജിൽ നിന്ന് പ്രീ-ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം കേരള ലോ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് എൽ.എൽ.ബി ബിരുദം നേടി.

കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട നിയമവൃത്തി

2000-ൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്‌തതോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി നിയമരംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം, നിലവിൽ കൊച്ചിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു പ്രമുഖ നിയമ സ്ഥാപനം നടത്തിവരികയാണ്.

ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്

കോളജ് കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻ്റ്സ്‌ ഫെഡറേഷൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലൂടെയാണ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. പിന്നീട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായി മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്‌ചവെച്ചു. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് (IUML) എറണാകുളം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സംഘടനയെ നയിച്ചുവരികയാണ്.

തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവും കാരുണ്യപ്രവർത്തനവും

രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറമെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ രംഗത്തും അദ്ദേഹം സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. എഫ്.ഐ.ടി സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ (STU) പ്രസിഡന്റ്, ടി.സി.സി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ്, കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ (STU) പ്രസിഡൻ്റ്, കെ.ഇ.എൽ എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസിങ് (STU) പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഇതിനുപുറമെ കാരുണ്യപ്രവർത്തന രംഗത്തും അദ്ദേഹം സജീവമാണ്. അർഹരായ നിർധന രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസും വൈദ്യപരിശോധനയും ഉറപ്പാക്കുന്ന കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ സെൻ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അഡ്വ. വി.ഇ. അബ്‌ദുൽ ഗഫൂർ. ഭാര്യ ദിലാര, റിദ, വസിം, റയ എന്നിവർ മക്കളാണ്.

