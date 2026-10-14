ജപ്പാനിൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച ദേവികയുടെ ചിതാഭസ്മം നാളെ കണ്ണൂരിലെത്തിക്കും
നാളെ പുലർച്ചെ 2.30ഓടെയാണ് ചിതാഭസ്മം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നോർക്ക അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈകിട്ട് 3.30ഓടെ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി നിടിയോടിയിലെ തെക്കൻവീട്ടിൽ എത്തിക്കും
Published : October 14, 2026 at 9:14 AM IST
കണ്ണൂർ: ജപ്പാനിൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി പടിയൂർ സ്വദേശി വി. ദേവികയുടെ(22) ചിതാഭസ്മം നാളെ പുലർച്ചെ വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിക്കും. നോർക്ക റൂട്ട്സ് അധികൃതർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചിതാഭസ്മം വൈകിട്ടോടെ ജന്മനാട്ടിലെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജപ്പാനിൽ വച്ചുതന്നെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്.
നാളെ പുലർച്ചെ 2.30ഓടെയാണ് ചിതാഭസ്മം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നോർക്ക അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈകിട്ട് 3.30ഓടെ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി നിടിയോടിയിലെ തെക്കൻവീട്ടിൽ എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ട്രെയിൻ ശക്തമായി ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദേവികയുടെ ശരീരം പൂർണമായും തകർന്നുപോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി.
തുടർന്ന് കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യൻ എംബസി, ജപ്പാനിലെ മലയാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ ജപ്പാനിൽ വച്ചുതന്നെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ചിതാഭസ്മം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ തയാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതിനും തുടർനടപടികളുടെ ഏകോപനത്തിനും നോർക്ക റൂട്ട്സാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇരിക്കൂർ എംഎൽഎ സജീവ് ജോസഫും ഇതിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
അപകടം രാത്രി പത്തരയോടെ
ജപ്പാനിലെ ഗിഫു പ്രവിശ്യയിലുള്ള കകമിഗാഹാരയിൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് ദേവികയെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രാത്രി പത്തരയോടെയായിരുന്നു അപകടം. സംഭവദിവസം രാത്രി എട്ടരയോടെ ദേവിക നാട്ടിലുള്ള അമ്മയെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിരുന്നു. പണം പിൻവലിക്കാൻ പുറത്തുപോവുകയാണെന്നാണ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് വിവരമൊന്നും ഇല്ലാതായതോടെ കുടുംബം ആശങ്കയിലായി. തുടർന്ന് ദേവികയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ബന്ധുക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരിച്ചത് ദേവികയാണെന്ന് ജപ്പാൻ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
പ്ലസ്ടു പഠനത്തിന് ശേഷം ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ദേവിക, കാസർകോട് നീലേശ്വരത്തെ ഒരു അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് എട്ടുമാസം നീണ്ട ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ കോഴ്സും പഠിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് തൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്ന ജപ്പാൻ ജോലി നേടിയെടുത്തത്. മൂന്നുവർഷത്തെ കരാറിൽ ജപ്പാനിലെത്തിയ ദേവിക, ഇഗലൊ ചൊവൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കോർപറേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റൻ്റായി ആറുമാസം മുൻപാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. എന്നാൽ ജോലി സംബന്ധമായി ദേവികയ്ക്ക് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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പ്രകാശൻ്റെയും ബീനയുടെയും മകളാണ് ദേവിക. മകളെ കാണാനില്ലെന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ, കെ.സി വേണുഗോപാൽ, കെ. സുധാകരൻ എംപി, സജീവ് ജോസഫ് എംഎൽഎ എന്നിവർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം കുടുംബത്തിന് ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് നിഹോൺ കൈരളി എന്ന മലയാളി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജപ്പാനിൽ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്. നാട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കാണാനായി ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം സ്ട്രീമിങ് ചെയ്തിരുന്നു.
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