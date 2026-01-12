മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും മുന്നിൽ ഓച്ഛാനിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കൊപ്പം സമരത്തിനില്ല; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സതീശൻ്റെ മറുപടി
പുറത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയും അകത്ത് പോയി മോദിയും അമിത് ഷായും പറയുന്ന പേപ്പറുകളില് ഒപ്പുവച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സര്ക്കാരാണിതെന്നും വി ഡി സതീശന്
Published : January 12, 2026 at 3:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഡല്ഹിയില് പോയി മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും മുന്നില് ഓച്ഛാനിച്ചു നില്ക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം സമരം ചെയ്യാന് യുഡിഎഫില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്. കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ചുള്ള ശബ്ദമുയരാന് പാടില്ലെന്നതാണ് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമര്ശനത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം.
എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരുമായി യോജിച്ചുള്ള ഒരു സമരത്തിനും യുഡിഎഫില്ല. ഡല്ഹിയില് ചെന്നാല് നരേന്ദ്ര മോദിക്കും അമിത് ഷാക്കും മുന്നില് ഓച്ഛാനിച്ചു നില്ക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണകൂടവുമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അവര്ക്കൊപ്പം സമരം ചെയ്യാന് ഞങ്ങളില്ല. പുറത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയും അകത്ത് പോയി മോദിയും അമിത് ഷായും പറയുന്ന പേപ്പറുകളില് ഒപ്പുവച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സര്ക്കാരാണിത്.
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി ഉള്പ്പെടെയുള്ളവയില് ഈ സര്ക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇവര്ക്കൊപ്പം സമരം ചെയ്യാന് പോയാല് ഞങ്ങള് കൂടി വഷളാകും. പരസ്പരം കേസുകളില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന് വേണ്ടി ബിജെപി നേതൃത്വവും സംസ്ഥാനത്തെ സിപിഎം നേതൃത്വവും തമ്മില് ബാന്ധവത്തിലാണ്. അത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങള്ക്ക് അറിയാം. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ബിജെപിയെ പോലെ ഭൂരിപക്ഷ വര്ഗീയതയെ സിപിഎം കേരളത്തില് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കൊണ്ട് വിദ്വേഷ പ്രസ്താവനകള് നടത്തിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. എ കെ ബാലനും അതിന് സമാനമായ ചില പ്രസ്താവനകള് നടത്തിയപ്പോള് കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമായി. സംഘ്പരിവാര് സഞ്ചരിക്കുന്ന അതേ വഴികളിലൂടെയാണ് സിപിഎമ്മും പിണറായി വിജയനും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മതങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും സംഘ്പരിപരിവാറിൻ്റെ രീതി. അതേ ശൈലിയാണ് കഴിഞ്ഞ പാര്ലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് സിപിഎമ്മും പിന്തുടരുന്നത്.
പാര്ലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ന്യൂനപക്ഷ വര്ഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നവര് ഇപ്പോള് ഭൂരിപക്ഷ വര്ഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അതില് നിന്നും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോള് സമരം നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവര് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നില് സമരം നടത്തുന്നതില് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളതെന്നും സതീശന് ചോദിച്ചു. സിപിഎം ബിജെപി നേതാക്കളുമായി സന്ധി ചെയ്യുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയമായ അവിശുദ്ധ ബാന്ധവം മറച്ചുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സമരം നടത്തുന്നത്. ആ സമരത്തിന് യുഡിഎഫില്ല എന്നും സതീശന് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിലാണ് കേരളത്തില് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതെന്ന് ആര്ക്കാണ് അറിയാത്തത്. എന്നാല് കോണ്ഗ്രസ് വിരുദ്ധതയുള്ള ബിജെപി കേരളത്തില് സിപിഎമ്മിനെ സഹായിക്കുകയാണ്. ആര്എസ്എസിൻ്റെ വോട്ട് നേടി അതേ മുന്നണിയില് ജയിച്ചുവന്ന ആളാണ് പിണറായി വിജയന്. കേരളത്തിലെ ഒറ്റ കോണ്ഗ്രസുകാരനും ആര്എസ്എസിൻ്റെയോ ബിജെപിയുടെയോ പിന്തുണയില് നിയമസഭയില് എത്തിയിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ജനസംഘത്തിൻ്റെ ബാനറില് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ആളാണ് പിണറായി വിജയന്. കെ ജി മാരാരാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്വെന്ഷനില് പ്രസംഗിച്ചത്. അധികാരത്തില് വന്നപ്പോള് നമ്പര് വണ് കാര് മാറ്റി ഹോട്ടലില് എത്തി ആര്എസ്എസ് നേതാക്കളുമായി രഹസ്യ ചര്ച്ച നടത്തിയ സിപിഎം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയന്. അങ്ങനെയുള്ള പിണറായി വിജയന് ആര്എസ്എസ്, സംഘ്പരിവാര് വിരുദ്ധത ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാന് വരേണ്ട. അവരുടെ കൂട്ടിലാണ് പിണറായി. പഴയ ചരിത്രമൊന്നും പറയിപ്പിക്കേണ്ട എന്നും സതീശന് ഓര്മിപ്പിച്ചു.
ആര്എസ്എസുമായി കൂട്ടുകൂടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രസ്താവന വേണമെങ്കില് ഇപ്പോള് കേള്പ്പിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ചരിത്രം മറന്നു പോകുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇപ്പോള് ആര്എസ്എസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആര്എസ്എസിന്റെ ആടയാഭരണമല്ല, ആര്എസ്എസ് കുഴിച്ച കുഴിയിലാണ് ഇത്രയും കാലം ഇറങ്ങി ഇരുന്നത്. ആര്എസ്എസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച ആളുടെ ക്ലാസും ഞങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടെന്ന് സതീശന് പറഞ്ഞു.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പാര്ട്ടിക്കു പുറത്താണ്. പാര്ട്ടിക്ക് പുറത്ത് പോയ ആളുടെ രാജി എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരാളെ നിയമസഭാ അംഗത്വത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കുന്നത് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയല്ല. അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ അംഗത്വം രണ്ട് വര്ഷം ശിക്ഷ കിട്ടിയപ്പോള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പോയതാണ്. അല്ലാതെ ജയിച്ച ഒരാളുടെ അംഗത്വം കളയാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉള്ളതായി തൻ്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടിട്ടില്ല. കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യാഗ്രഹ സമരത്തില് നിന്നും ജോസ് കെ മാണി വിട്ടു നിന്നതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇടത് മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷിയാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടമാക്കുന്ന രീതിയില് ഒന്നും പറയില്ല. മുന്നണിയിലേക്ക് അരെങ്കിലും പുതുതായി വന്നാല് അത് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു.
