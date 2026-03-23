സിപിഎം -ബിജെപി ഡീല്‍ എന്നത് പകല്‍പോലെ സത്യമാണെന്ന് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം കെട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള പണം നല്‍കിയത് പ്ലാച്ചിമട സമരസമിതി

VD SATHEESAN PLACHIMADA SAMARASAMITI CONGRESS KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 1:38 PM IST

എറണാകുളം: ഡീലുള്ള കൂടുതല്‍ മണ്ഡലങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താന്‍ പാലക്കാട് മാത്രമല്ലേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്ന് സതീശന്‍. റാന്നിയും കോന്നിയും കാസര്‍കോടും അടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ് വി ഡി സതീശന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പറഞ്ഞത്.

തന്‍റെ വാദത്തിന് ബലമേകാന്‍ ചില സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പ്രസ്‌താവനകളും സതീശന്‍ എടുത്ത് കാട്ടി. ശബരിമലയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തെറ്റൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന റാന്നിയിലെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ വാക്കുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ എന്താണെന്ന് സതീശന്‍ ചോദിച്ചു. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇഡിയെത്തിയപ്പോള്‍ പിടിമുറുക്കി ഇഡിയെന്ന് നിങ്ങള്‍ വാര്‍ത്തകളെഴുതി. അത് തൃശൂര്‍ സീറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പിടിമുറുക്കലായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു. അത്തരം ചില നീക്കുപോക്കുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നതെന്നും സതീശന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒന്നാം നമ്പര്‍ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് മസ്‌ക്കറ്റ് ഹോട്ടലില്‍ വന്ന് ആര്‍എസ്എസ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയ പിണറായി വിജയനെ നാം കണ്ടതാണ്. കോലീബിക്ക് മുമ്പും ഇവിടെ ഒരു സഖ്യമുണ്ടായ ചരിത്രമൊന്നും തന്നെക്കൊണ്ട് പറയിക്കരുത്. 77ല്‍ ജയിച്ച് വന്നത് ആര്‍എസ്‌എസിന്‍റെ സഹാത്തോടെയല്ലേ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഈ ഡീല്‍ ഞങ്ങള്‍ പൊളിക്കും. പത്ത് വര്‍ഷത്തെ ദുര്‍ഭരണത്തിന് ഇക്കുറി അന്ത്യം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും. മതേതര കേരളമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള്‍ രാജ്യത്തോട് വിളിച്ച് പറയും. പാലക്കാട്, കാസര്‍കോട്, മഞ്ചേശ്വരം, റാന്നി, കോന്നി, തുടങ്ങിയ സീറ്റുകളില്‍ ഡീലുണ്ട്. ബാക്കി ഡീലുള്ള സീറ്റുകളെക്കുറിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നേമത്ത് ബിജെപി ജയിക്കുമെന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന് കൂടി ലഭിക്കേണ്ട ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകള്‍ സിപിഎമ്മിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് വി ശിവന്‍കുട്ടി ജയിച്ചതെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

സിപിഎം ബിജെപി ഡീല്‍ എന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ആരോപണത്തോട് ശക്തമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്‍ നേരത്തെ പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ലയില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യമെമ്പാടും ബിജെപിയുമായി അവിശുദ്ധ സഖ്യത്തിലാണെന്നായിരുന്നു പിണറായിയുടെ വാദം. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു.

നേരത്തെ അണികള്‍ക്കും നേതാക്കള്‍ക്കും ഒപ്പം എത്തി വി ഡി സതീശന്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള തുക നല്‍കിയത് പ്ലാച്ചിമട സമരസമിതിയാണ്. വര്‍ഷങ്ങളായി അവര്‍ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ താനും പങ്കാളിയാണെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍ തുക ഏറ്റുവാങ്ങവേ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ച് വരുമ്പോള്‍ പ്ലാച്ചിമട പ്രശ്‌നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകും. അവരുടെ മുഴുവന്‍ പിന്തുണയും സ്‌നേഹവും ഹൃദയത്തില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ പണം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

VD SATHEESAN
PLACHIMADA SAMARASAMITI
CONGRESS
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
V D SATHEESAN REPEATS CPM BJP DEAL

