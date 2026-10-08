ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി വി. ഡി. സതീശൻ; പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് നിതിൻ ഗഡ്കരി
ദേശീയപാത 66 വികസനത്തിലെ കാലതാമസം പരിഹരിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉറപ്പ് നൽകി
Published : October 8, 2026 at 2:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. യോഗത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗത മേഖലയുടെ വികസനം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതായും വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് കാലതാമസമില്ലാതെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകാമെന്ന് നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉറപ്പു നൽകിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ അറിയിച്ചു.
ദേശീയപാത 66 വികസനത്തിലെ കാലതാമസം പരിഹരിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉറപ്പ് നൽകി. കോഴിക്കോട്- പാലക്കാട് എൻഎച്ച് 966 പദ്ധതിയുടെ തുടർ അംഗീകാരം മൂന്നുമാസത്തിനകം നൽകുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകി. പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ 80 ശതമാനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ഔട്ടർ റിങ് റോഡ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ അനുമതി ഉടൻ ലഭ്യമാക്കും. ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ പുഴമണലും ക്വാറി മെറ്റീരിയലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും.
ശബരിമല റോപ്പ് വേ പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആർ തയാറാക്കി ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന അനുമതികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും പദ്ധതി രണ്ടുവർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. വെസ്റ്റേൺ എറണാകുളം ബൈപാസ്, കോതമംഗലം- മൂവാറ്റുപുഴ ബൈപാസുകൾ, കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് റോപ്പ് വേ പദ്ധതികളും വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൻ്റെ റോഡ്- ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങളാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ അറിയിച്ചു.
ഡൽഹിയിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള പരിഹാര നടപടികൾക്കായി കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എൻടിപിസിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനും ഭാവിയിലെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല വൈദ്യുതി ആവശ്യകത പരിഗണിച്ച് സമർപ്പിത വൈദ്യുതി നിലയം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് എൻടിപിസിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാമഗുണ്ടം പവർ പ്ലാൻ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പവർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും എൻടിപിസി അറിയിച്ചു.
മാനേജ്മെൻ്റ്, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനം, ആധുനിക വൈദ്യുതി മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എൻടിപിസിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം കെഎസ്ഇബിക്ക് ലഭ്യമാക്കും. പുനരുപയോഗ ഊർജം, ഊർജ സംഭരണം, അധിക വൈദ്യുതി ലഭ്യത, ദീർഘകാല വൈദ്യുതി സുരക്ഷ കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജ ഭാവി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പുകളാണ് തീരുമാനങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.