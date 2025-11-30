രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചോദ്യത്തിൽ ക്ഷുഭിതനായി വി ഡി സതീശൻ; വാർത്താസമ്മേളനം തകർക്കാൻ ശ്രമമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഇരയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് വി ഡി സതീശൻ ക്ഷുഭിതനായത്
Published : November 30, 2025 at 12:56 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 1:37 PM IST
കാസർകോട്: ബലാത്സംഗ ആരോപണം നേരിടുന്ന എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ക്ഷുഭിതനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. കാസർകോട് പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന മുഖാമുഖം പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം. തൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനം തകർക്കാൻ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
ഇരയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് വി ഡി സതീശൻ ക്ഷുഭിതനായത്. തൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ കലക്കാൻ പതിവായി ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"എൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനം തകർക്കാൻ ചിലർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ല. കൈരളിയും ദേശാഭിമാനിയും പതിവായി എൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ കലക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നാലും അഞ്ചും പേർ വരും, അഞ്ചും പത്തും ചോദ്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചോദിക്കും. എല്ലാ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലും ഒരേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി മറുപടിയില്ലെന്നും, ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇരയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസുകാരല്ല സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കണം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തുള്ളവർ ആരെങ്കിലും സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായും നടപടി എടുക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക ക്രിമിനൽ ലിസ്റ്റ്
സിപിഎമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക ക്രിമിനൽവൽക്കരണത്തിന് തെളിവാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ക്രിമിനലുകൾ, ലഹരി മാഫിയ അംഗങ്ങൾ, ലൈംഗിക അപവാദ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ എന്നിവരാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളിൽ പലരും. അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ പ്രതിയും ഫസൽ വധക്കേസിലെ പ്രതിയും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായുണ്ട്. പൊലീസിനെ സ്റ്റീൽ ബോംബ് എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയും ലഹരിക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിയും പട്ടികയിലുണ്ട്.
പെൺകുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയ നേതാവും സിപിഎമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായുണ്ട്. ഇതിലൂടെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് സിപിഎംനൽകുന്നതെന്നും വി ഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ സിപിഎം തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
കോൺഗ്രസിൽ റിബൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല
കോൺഗ്രസിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ പ്രശ്നങ്ങളോ റിബൽ സ്ഥാനാർഥി പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ആരെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കും. കാസർകോട് ഡിസിസി ഓഫീസിൽ കാണിച്ച അതിക്രമത്തിനെതിരെയും നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിപിഎമ്മിൻ്റെ റിബൽ ഭീഷണിയെ സതീശന് പരിഹസിച്ചു. കോൺഗ്രസിൽ പണ്ടത്തെക്കാളും പത്തിലൊന്നു പോലും ഇപ്പോൾ റിബൽ ഇല്ല. സിപിഎമ്മിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം റിബൽ ഉണ്ട്. എകെജി സെൻ്ററിൻ്റെ മൂക്കിന് താഴെ റിബൽ ഉണ്ട്. റിബൽ നിൽക്കുന്നവരെ കൊല്ലും എന്ന് സിപിഎം.ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു.
ബിജെപി സംഘടനാപരമായി ദുർബലം
വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് ഫലപ്രദമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിജെപിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 7000-ത്തിൽ താഴെ സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ബിജെപി സംഘടനാപരമായി ദുർബലമായി. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല.
അതേസമയം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വോട്ടർ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്താണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമിത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ പല ബിഎൽഒമാർക്കും ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
Also Read: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ പുറത്താക്കലിന് തുല്യം; പാർട്ടിക്ക് ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചെന്ന് കെ മുരളീധരൻ